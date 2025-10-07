صحة الشرقية: مباردة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 6 ملايين خدمة مجانية

قال الدكتور أحمد البيلى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية: إن الفرق الثابتة والمتحركة المشاركة بمبادرة 100 يوم صحة قامت منذ انطلاق المبادرة يوليو الماضى بتقديم (6.366.684) خدمة طبية مجانية خلال (83) يوما، وتقديم (84.670) خدمة طبية مجانية خلال اليوم الثالث والثمانون، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية لصحة المرأة.

الكشف المبكر عن سرطان الثدى

واشتملت خدمات المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاج الأورام السرطانية ودعم صحة المرأة والعناية بصحة الأم والجنين وتنظيم الأسرة، كما قدمت خدمات طبية للأطفال تشملالكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة وعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال.

مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا

وأكد وكيل وزارة الصحة أن مبادرة “عيون أطفالنا مستقبلنا” لطلبة المدارس قدمت فحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة - ودعم الصحة النفسية - والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس كما قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي، وذلك من خلال المثقفين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمبادرة، وتم تخصيص الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.