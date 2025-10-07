الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية: مباردة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 6 ملايين خدمة مجانية

مباردة 100 يوم صحة
مباردة 100 يوم صحة

 قال الدكتور أحمد البيلى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية: إن الفرق الثابتة والمتحركة المشاركة بمبادرة 100 يوم صحة قامت منذ انطلاق المبادرة يوليو الماضى بتقديم (6.366.684) خدمة طبية مجانية خلال (83) يوما، وتقديم (84.670) خدمة طبية مجانية  خلال اليوم الثالث والثمانون، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية لصحة المرأة.

صحة الشرقية: تطبيق بروتوكولات المجلس الطبي المصري بالقنايات 

الكشف المبكر عن سرطان الثدى 

 واشتملت خدمات المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاج الأورام السرطانية ودعم صحة المرأة والعناية بصحة الأم والجنين وتنظيم الأسرة، كما قدمت خدمات طبية للأطفال تشملالكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة وعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال.

 

مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا 

 وأكد وكيل وزارة الصحة أن مبادرة “عيون أطفالنا مستقبلنا” لطلبة المدارس قدمت فحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة - ودعم الصحة النفسية - والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس  كما قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي، وذلك من خلال المثقفين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمبادرة، وتم تخصيص الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها.

صحة الشرقية تفتح 5 عيادات للدعم النفسى بنطاق المحافظة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الفرق الطبية المتحركة الفرق الطبية الثابتة المشاركة بمبادرة 100 يةم صحة الخامس عشر من يوليو اليوم الثالت والثمانون

مواد متعلقة

صحة الشرقية: تطبيق بروتوكولات المجلس الطبي المصري بالقنايات 

صحة الشرقية تفتح 5 عيادات للدعم النفسى بنطاق المحافظة

دعم صحة الشرقية بجهازي أشعة تليفزيونية وماموجرام بقيمة٢٠ مليون جنيه

صحة الشرقية تشارك في اليوم العلمي للرضاعة الطبيعية بمستشفى القنايات

الأكثر قراءة

تجهيزات دفن جثمان أحمد عمر هاشم بجوار مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية (فيديو وصور)

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

"رجع ومعاه ناس بسنج ومطاوي"، النيابة تستمع لأقوال الشهود في مشاجرة عصام صاصا

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بالقاهرة لتنفيذ مشروع تطوير ميدان القبة

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

بحضور الإمام الأكبر، المئات يؤدون صلاة الجنازة على أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر (فيديو وصور)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads