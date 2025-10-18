هيئة الدواء تسحب 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية من الأسواق

صرحت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تواصل متابعة تنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، والتي تُعد أحد أهم خطوات إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري، تنفيذًا لقرارات الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية أرقام 47، 389، و519 لسنة 2025، والخاصة بتنظيم سحب المستحضرات المنتهية الصلاحية ومنح مهلة نهائية لشركات التوزيع والمصانع لاستلامها تمهيدًا لإعدامها.

المبادرة تجسد شراكة بين المصنعين والموزعين والصيدليات



وأكدت أن هذه المبادرة تجسد شراكة بين المصنعين والموزعين والصيدليات، بإشراف من هيئة الدواء المصرية، وبالتعاون مع نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والغرف التجارية، حيث تم تشكيل لجنة مركزية برئاستها وممثلي الجهات المختلفة لمتابعة التنفيذ وتذليل العقبات، إلى جانب لجان فرعية في جميع المحافظات لضمان أعلى معدلات الرصد والمتابعة.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، بأنه تم خلال المرحلة الأولى للمبادرة تنفيذ مسح شامل لجميع المؤسسات الصيدلية لرصد وجود أدوية منتهية الصلاحية من عدمه، وأضافت أن المبادرة حققت تقدمًا ملحوظًا وأسفرت عن تحقيق نسبة 94% من إجمالي المؤسسات الصيدلية التي تمارس النشاط وقامت بالتسجيل على الرابط الخاص بالمبادرة.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للتفتيش أن 70.5% من المؤسسات الصيدلية قامت بالتسجيل على الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل الصيدليات للعبوات الدوائية منتهية الصلاحية بعدد 56,710 صيدليات، و20,321,303 وحدة كإجمالي عدد الوحدات التي تم تسجيلها من الأدوية المنتهية الصلاحية، موضحة أن 23.5% من المؤسسات الصيدلية التي سجلت على الرابط الإلكتروني لا تحتوي على أدوية منتهية الصلاحية بعدد 16,701 صيدلية.

وأوضحت الدكتورة أميرة محجوب أنه بعد المراجعة وحذف الوحدات غير المدرجة بقرار رئيس الهيئة رقم (47) لسنة 2025 أصبحت عدد الوحدات منتهية الصلاحية المطلوب سحبها من قبل شركات التوزيع 18,300,042 وحدة.

وحول المرحلة الثانية من المبادرة، والموجهة إلى شركات التوزيع، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر وتنتهي بتاريخ 30 أكتوبر 2025، فقد أسفرت عن نجاح سحب العبوات منتهية الصلاحية من الصيدليات الى الموزعين بنسبة اجمالى سحب 94.2% لعدد وحدات 17,247,051 وحدة منتهية الصلاحية من إجمالي عدد الوحدات 18,300,042 وحدة.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للتفتيش متابعة شركات التوزيع كالتالى:

عدد الصيدليات المقرر لشركة ابن سينا السحب منها 31083 صيدلية، قامت بالسحب من 28,695 مؤسسة صيدلية بنسبة 92% وقد تضمن السحب عدد وحدات 8,150,826 من اجمالى 8,299,021 وحدة بنسبة سحب 98%، ومتبقى للشركة عدد 148,195 وحدة منتهية الصلاحية جارى سحبها من 2,388 صيدلية

وفيما يتعلق بشركة فارما أوفر سيز فقد اوضحت محجوب ان عدد الصيدليات المقرر لشركة فارما اوفرسيز للسحب منها 22300 صيدلية، قامت بالسحب من 21928 صيدلية بنسبة 98% وقد تضمن السحب عدد وحدات 7,483,414 من اجمالى 8,235,177 وحدة بنسبة سحب 91%، ومتبقى للشركة عدد 148,195 وحدة منتهية الصلاحية جارى سحبها من 2,388 صيدلية

وأضافت رئيس الادارة المركزية للتفتيش أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية حققت نسبة سحب 92%، حيث قامت بسحب عدد وحدات 1,279,984 وحدة من إجمالي 1,397,212 وحدة منتهية الصلاحية من 3,985 مؤسسة صيدلية ويتبقى للشركة السحب من 876 مؤسسة صيدلية.

وجاءت شركة الشرق الأوسط بنسبة سحب 99.8%، حيث قامت بسحب عدد وحدات 131,349 وحدة من أصل 131,512 وحدة منتهية الصلاحية من 677 مؤسسة صيدلية ويتبقى لشركة الشرق الأوسط عدد 163 وحدة لسحبها من 40 مؤسسة صيدلية. فيما قامت شركة رامكو بنسبة سحب 99.7%، وذلك بسحب 66,954 وحدة منتهية الصلاحية من أصل 67,109 وحدة من 1,073 مؤسسة صيدلية وجارى سحب عدد 155 وحدة من 4 مؤسسات صيدلية.

واستكملت محجوب أن شركة كيميفارم قامت بسحب 24,875 وحدة من أصل 25,527 وحدة منتهية الصلاحية من 152 مؤسسة صيدلية بنسبة سحب 97%، وعليه يستوجب على الشركة سحب عدد 625 وحدة من مؤسستين صيدليتين.

وحققت شركة إخناتون نسبة سحب 84% بسحب 14,576 وحدة منتهية الصلاحية من أصل 17,429 وحدة ومتبقى سحب 2,853 وحدة من 29 صيدلية من اجمالى 384 صيدلية. وجاءت شركة مالتي فارم بنسبة سحب 88% بسحب 1,356 وحدة منتهية الصلاحية من أصل 1,542 وحدة من 89 مؤسسة صيدلية وويتبقى على الشركة السحب من 5 صيدليات.

أما شركة سوفيكو فقد حققت نسبة سحب 74%، حيث قامت بسحب عدد وحدات 92,717 وحدة من 1,560 صيدلية وجارى سحبها 32,796 وحدة منتهية الصلاحية من 300 صيدلية.

واستكملت الدكتورة أميرة محجوب ان 15,438 صيدلية من إجمالي الصدليات التي تم سحب الوحدات منتهية الصلاحية منها تقدمت بإقرارات تفيد بعدم وجود بعض الأصناف منتهية الصلاحية تخص الشركة التي قاموا بالتسجيل عليها وتم تسليمها إلى شركة توزيع أخرى، وذلك بالتوازي مع قيام شركات الإنتاج باستلام الوحدات منتهية الصلاحية استعدادًا لإعدامها.

واستطردت محجوب أن إجمالي الكميات التي تم الانتهاء من فرزها بمخازن شركات التوزيع، والتي بلغ عددها 7,403,447 وحدة منتهية الصلاحية تم تسليمها الى الشركات المنتجة والمصانع بنسبة 42%، على أن يتم الانتهاء تمامًا من الفرز وتسليم جميع الوحدات منتهية الصلاحية قبل 30 أكتوبر 2025.

وجدير بالذكر أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية تعد أحد أوجه الشراكة بين جميع الأطراف في السوق الدوائي من المصنعين والموزعين والصيدليات، لضمان التخلص الآمن من الأدوية المنتهية الصلاحية.

يأتي ذلك في إطار متابعة قرار هيئة الدواء المصرية رقم (47) لسنة 2025، وانطلاقًا من الاختصاصات الرقابية والتنظيمية للهيئة، حيث تهدف المبادرة إلى حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة الناتجة عن استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية

