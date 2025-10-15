نقابة الأطباء: صرف المعاش بالزيادة الجديدة 2000 جنيه بدءًا من أكتوبر الجاري

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية عن بدء تحويل معاش شهر أكتوبر 2025 لأعضاء الاتحاد من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، وكذلك لورثتهم، وذلك صباح اليوم، وفقًا للزيادة الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية المنعقدة في الأول من أغسطس الماضي، برفع قيمة المعاش إلى 2000 جنيه شهريًا.

وأوضحت الأمانة العامة أن تحديث بيانات الأعضاء يتم كل أربع سنوات، بينما يتم تحديث بيانات أسر المتوفين كل عامين.

من جانب آخر تابعت نقابة أطباء مصر بقلقٍ بالغ ما أُعلن مؤخرًا من كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة بشأن فتح باب القبول في "الدبلوم المهني للتغذية الصحية والعلاجية"، والذي يتضمن – وفقًا لما ورد في الإعلان الرسمي – دراسة تغذية مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والجهاز الهضمي وغيرها من الحالات المرضية ذات الطابع العلاجي.

وإذ تؤكد النقابة احترامها الكامل وتقديرها لدور الزملاء الأطباء البيطريين في مجالاتهم المتخصصة، وعلى رأسها صحة وسلامة الغذاء وتنمية الثروة الحيوانية، فإنها تشدد في الوقت ذاته على أن مجال التغذية العلاجية يعد اختصاصًا أصيلًا من اختصاصات الطب البشري، وفقًا لأحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، ولائحته التنفيذية، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات المنظمة للمسارات التعليمية الطبية.

وتشدد نقابة أطباء مصر، على أن ما ورد في محتوى هذا الإعلان يمثل تعديا واضحا على اختصاصات مهنة الطب البشري، وتجاوزا غير مقبول للمجال العلمي والمهني الذي يختص بتشخيص الأمراض، ووصف أنظمة العلاج والتغذية العلاجية للمرضى، وهو ما يُعد شأنا علاجيا خالصا لا يجوز لغير الأطباء البشريين ممارسته أو تدريسه أو منح شهادات مهنية فيه.

وتطالب نقابة أطباء مصر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة المنصورة، بسرعة التدخل لوقف هذا البرنامج فورا، والتحقيق في ملابسات اعتماده، منعا لتكرار مثل هذه التجاوزات التي تمس الأمن الصحي للمواطنين وتخل بالضوابط القانونية لمزاولة المهن الطبية.

كما تؤكد النقابة أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مهنة الطب وصون حق المواطن المصري في تلقي خدمة طبية وعلاجية آمنة من مختصين مؤهلين علميًا ومهنيًا وفق القوانين المنظمة لذلك.

