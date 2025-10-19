شاب يقتل والده بعد رفضه منحه المال لشراء المخدرات في الجيزة

شهدت محافظة الجيزة واقعة مأساوية حينما أقدم شاب على قتل والده المسن بعد أن رفض منحه المال، فانهال عليه ضربًا مبرحًا حتى فارق الحياة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر رسمي بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحرك أمني سريع

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بمصرع مسن داخل دائرة قسم شرطة الجيزة على يد نجله.



وعلى الفور، كلف العميد عمرو حجازي رئيس قطاع غرب الجيزة، المقدم هشام فتحي رئيس مباحث القسم، والرائد محمد سمير معاون أول المباحث، بسرعة الانتقال لمكان الحادث وضبط الجاني.

نتائج التحريات

أوضحت التحريات الأولية والفحوص الطبية أن المجني عليه أصيب بكدمات في الرأس والبطن وكسور متفرقة بالجسم نتيجة تعرضه للضرب باستخدام "شومة" على يد نجله البالغ من العمر 30 عامًا، عاطل عن العمل ومدمن لمخدر الأيس.



وتبين أن مشادة نشبت بينهما بعدما رفض الأب إعطاء ابنه المال لشراء المخدرات، فاعتدى عليه الأخير بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

القبض على المتهم والتحقيقات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه كان في حالة غير متزنة بسبب تعاطي المخدر وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة بدقة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الفحص.

