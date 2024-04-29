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صحة ومرأة

فوائد الشيح والبابونج، لحل مشاكل الجهاز الهضمي والأفضل للشعر

الشيح للصحة، فيتو
الشيح للصحة، فيتو

فوائد الشيح البابونج، للجسم عديدة وهامة، لما يحتوي عليه الشيح من مغذيا طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، فيمكنه علاج العديد من المشاكل الصحية لمختلف أجهزة الجسم، إلى جانب أن فوائد الشيح للشعر مذهلة، فيمكنه أن يعالج تساقط الشعر، ويقويه.

 

فوائد الشيح البابونج للصحة

 

أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الشيح للجسم عديدة وهامة، وتشملما يلي:

 

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يساعد في علاج عسر الهضم، ويخفف من الانتفاخ، ويحسن من عملية الهضم، ويعالج المغص وآلام المعدة، ويُطرد الديدان المعوية والطفيليات.

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كما أنه يُعزز إنتاج العصارة الصفراوية، مما يُحسّن من صحة الكبد والمرارة.

 

تعزيز المناعة

يُقاوم الالتهابات بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، ويُعالج بعض أنواع العدوى البكتيرية والفطرية، كما يُساعد في مكافحة الجذور الحرة، مما يُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

 

دعم الصحة العقلية

يُخفّف من التوتر والقلق، ويُحسّن من جودة النوم، ويُعالج الأرق، ويُعزّز وظائف الدماغ والذاكرة.

 

ينظم مستويات السكر في الدم.

يخفف من آلام الدورة الشهرية.

يعالج بعض أمراض الجلد.

يستخدم كمدر للبول.

يقوي جهاز المناعة.

يعالج نزلات البرد والإنفلونزا.

 

طريقة استخدام الشيح

 

يمكن شرب منقوع الشيح:

يغلى كوب من الماء، ثم يُضاف إليه ملعقة كبيرة من أوراق الشيح المجففة.

يترك المنقوع لمدة 10 دقائق، ثم يُصفّى ويشرب دافئًا.

 

يمكن استخدام زيت الشيح موضعيًا: يدلك زيت الشيح على المنطقة المصابة، مثل آلام العضلات أو المفاصل.

يضاف زيت الشيح إلى حمام الماء الدافئ.

يمكن مضغ أوراق الشيح الطازجة.

 

فوائد الشيح للشعر

الشيح وفوائده

أضافت الدكتورة مها، أن الشيح نباتًا عطريًا ذا رائحة مميزة، ويستخدم منذ القدم في الطب الشعبي لعلاج مختلف الأمراض. وتشمل فوائده للشعر ما يلي:

 

معالجة تساقط الشعر:

الشيح يساعد في تحفيز نمو الشعر ومكافحة تساقطه، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تُحسّن من صحة فروة الرأس وتُنشّط الدورة الدموية.

 

تقوية الشعر

يساعد زيت الشيح على تقوية الشعر ومنع تقصّفه، وذلك لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن التي تُغذي الشعر وتُعزّز صحته.

 

علاج القشرة

يمكن استخدام الشيح لعلاج القشرة، وذلك لخصائصه المضادة للفطريات التي تُكافح الفطريات المُسببة للقشرة.

 

تفتيح لون الشعر

يستخدم الشيح تقليديًا لتفتيح لون الشعر بشكل طبيعي، وذلك لاحتوائه على مركبات تُضفي لمعانًا على الشعر وتُعزّز لونه.

 

طرق استخدام الشيح للشعر

 

غسول للشعر: يمكن غلي أوراق الشيح في الماء، ثمّ تصفيته واستخدامه لغسل الشعر بعد غسله بالشامبو.

زيت الشيح: يمكن استخدام زيت الشيح لتدليك فروة الرأس، أو خلطه مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لتغذية الشعر.

قناع للشعر: يمكن خلط أوراق الشيح المطحونة مع العسل أو الزبادي، وتوزيعه على الشعر كقناع لتنعيمه وترطيبه.

 

نصائح إضافية للعناية بالشعر:

 

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن.

شرب كمية كافية من الماء.

حماية الشعر من أشعة الشمس الحارّة.

تجنّب استخدام أدوات التصفيف الحرارية بكثرة.

قص أطراف الشعر بانتظام.

استخدام منتجات العناية بالشعر المناسبة لنوع الشعر.

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