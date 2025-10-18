الأحد 19 أكتوبر 2025
لقب السوبر الإفريقي ينعش خزينة بيراميدز بـ 500 ألف دولار

بيراميدز وننهضة بركان
بيراميدز وننهضة بركان في السوبر الافريقي، فيتو

انتعشت خزينة نادي بيراميدز بمبلغ 500 ألف دولار جائزة بطل لقب السوبر الإفريقي الذي فاز به على حساب نهضة بركان المغربي.

 

الجائزة المالية لبطل السوبر الإفريقي  

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الجوائز المالية للبطولة وهي 500 ألف دولار لبطل السوبر الإفريقي، بينما يحصل الوصيف على 250 ألف دولار. 

 

بيراميدز بطلا للسوبر الأفريقي

وتوج نادي بيراميدز ببطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز علي حساب نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي

 

مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وانطلقت المباراة بقوة بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات على أمل تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 5 سدد لاعب نهضة بركان كرة قوية علت مرمى الشناوي. 

وتصدي الشناوي لكرة خطيرة  من نهضة بركان في الدقيقة 32.

وانقذ منير المحمدي حارس نهضة بركان كرة خطيرة لبيراميدز سددها أحمد قطة في الدقيقة 54 لتخرج ركلة ركنية.  

وسجل ماييلي هدف الفوز لفريق بيراميدز أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي في الدقيقة 75.

وكاد نهضة بركان ان يسجل التعادل بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 80 لكنها علت مرمى الشناوي. 

ورغم انتقال ملكية بيراميدز من الأسيوطي  موسم 2018 إلا أن البطولات خاصمته خلال الست سنوات الأولى، لينجح بعدها في حصد أربعة ألقاب خلال موسمين فقط.

 

4 بطولات في موسمين

في ليلة مليئة بالإثارة والترقب استطاع نادي بيراميدز أن يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية، بعد تتويجه بلقب كأس مصر لموسم 2023-2024 كأول بطولة يفوز بها.

ثم نجح في الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية 2024-2025.

وكانت ثالث ألقابه الفوز بكأس القارات الثلاث ببطولة الانتركونتيننتال، بعد الفوز علي الأهلي السعودي.

واليوم في الـ18 من اكتوبر 2025 يحصد لقب السوبر الإفريقي علي حساب نهضة بركان المغربي باستاد الدفاع الجوي.

السوبر الأفريقي بيراميدز نهضة بركان بيراميدز بطلا للسوبر الافريقي مباراة بيراميدز ونهضة بركان

الجريدة الرسمية