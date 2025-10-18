بدون راحة، المصري يؤدي مرانه فور وصوله من ليبيا استعدادًا للمواجهة المقبلة (صور)

حرص التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على خوض الفريق لمران قوي على أحد ملاعب القاهرة وذلك فور وصول الفريق من ليبيا بدون راحة.

جاء المران خفيفًا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام الاتحاد الليبي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث خضعت تلك المجموعة من اللاعبين عقب المران لجلسات التأهيل والاستشفاء، فيما خاض باقي اللاعبين مرانا اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية الفنية والبدنية.

موعد مباراة المصري وسموحة

ويأتي هذا في بداية استعدادات المصري لمباراته أمام سموحة بالجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد السويس الجديد.

موعد مباراة الاياب بين المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي في التاسعة مساء الأحد الموافق السادس والعشرين من أكتوبر الجاري على ستاد السويس الجديد في مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

طاقم تحكيم جنوب أفريقي لمباراة المصري والاتحاد الليبي بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى جنوب أفريقيا كل من ماكسيكسول بامبيسو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول زاكيلي سيويلا، ومساعد الحكم الثاني إلفاس سيتول، فيما يتولى باتريك جاسا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى ماكور ماجوك من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الكونغولي رينيه دانيال مهام مراقبة التحكيم.

