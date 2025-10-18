أحمد سمير يعلق على فوز البنك الأهلي أمام الجونة بثلاثية

أعرب أحمد سمير المدرب العام لفريق البنك الأهلي عن سعادته الكبيرة، عقب الفوز على الجونة بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز.

وقال: "فوز كبير على فريق محترم وثلاث نقاط هامة للغاية، لاعبو فريق البنك الأهلي نفذوا بشكل كبير تعليمات كابتن أيمن الرمادى فى الضغط والاستحواذ على الكرة واستغلال الفرص المتاحة أمام مرمي المنافس".

وواصل: "أشكر جميع اللاعبين على الروح القتالية العالية والإصرار على تحقيق الانتصار، وبشكر مجلس إدارة نادى البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار ومحمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة لدعمهم الكبير لمنظومة الفريق".

واختتم سمير تصريحاته قائلا: “سنغلق ملف مباراة اليوم، ونبدأ فى التحضير لمواجهة الزمالك المقبلة”.

مباراة البنك الأهلى والجونة

فاز فريق البنك الأهلى على نظيره الجونة بثلاثية نظيفة باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى.

أحرز ثلاثية فريق البنك الأهلى أحمد ياسر ريان هدفين في الدقيقتين 41 و69 من المباراة واسامة فيصل في الدقيقة 60 من المباراة

موقف الجونة والبنك الأهلي في الدوري

فريق الجونة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلى المركز ال9 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة.

وقفز فريق البنك الأهلي إلي الترتيب التاسع برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، حيث فاز فى 3 مباريات، وتلقى الهزيمة فى مثلهما، وتعادل فى 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلى 10 أهداف، واهتزت شباكهم بـ5 أخرى.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الجونة فى الدوري



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع..عمرو الجزار، مصطفى الزناري، مصطفى دويدار، إسحاق يعقوبو

خط الوسط..محمد فتحى، محمد ابراهيم، احمد مدبولى، مصطفى شلبي

خط الهجوم..أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء : أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، أمير مدحت، محمد بن شرقي، احمد متعب، هشام صلاح، محمود عماد، ياو انور، سيد نيمار.

حكام مباراة الجونة ضد البنك الأهلي

وأدار مباراة الجونة ضد البنك الأهلي طاقم حكام مكون من إبراهيم محجوب (حكمًا للساحة)، إسلام أبوالعطا وأحمد بكر(مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي(حكمًا رابعًا)، محمد علي الشناوي ومحمد العيوطي (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.