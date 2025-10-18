ماييلي مهاجم من ذهب، ملك النهائيات بأربع ألقاب مع بيراميدز

قاد الكونغولي فيستون ماييلي نادي بيراميدز للفوز ببطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولي في تاريخه، بعد الفوز علي نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

وأحرز ماييلي هدف الفوز لفريقه وهدف المباراة الوحيد ليكون بذلك ملك النهائيات مع الفريق السماوي خلال البطولات الأربع الذي فاز بها في تاريخه.

ماييلي ملك النهائيات

توّج بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على زد 1-0 في المباراة النهائية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسجل الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 ليمنح بيراميدز اللقب الأول له في تاريخه منذ تأسيسه عام 2008 تحت اسم الأسيوطي سبورت قبل تغيير المسمى إلى بيراميدز في صيف 2019.

وقاد فيستون ماييلي فريقه في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا امام صن داونز الذي انتهي 2-1 وافتتح التسجيل حينها لبيراميدز بعد ارتداد الكرة من دفاع صن داونز ليقابلها بتسديدة قوية في الدقيقة 23 سكنت على يمين الحارس ويليامز.

وسجل ماييلي هاتريك في مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي في بطولة كأس القارات للأندية 2025

واليوم قاد فريقه للتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0.

مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وانطلقت المباراة بقوة بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات على أمل تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 5 سدد لاعب نهضة بركان كرة قوية علت مرمى الشناوي.

وتصدي الشناوي لكرة خطيرة من نهضة بركان في الدقيقة 32.

وأنقذ منير المحمدي حارس نهضة بركان كرة خطيرة لبيراميدز سددها أحمد قطة في الدقيقة 54 لتخرج ركلة ركنية.

وسجل ماييلي هدف الفوز لفريق بيراميدز أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي في الدقيقة 75.

وكاد نهضة بركان ان يسجل التعادل بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 80 لكنها علت مرمى الشناوي.

4 بطولات في موسمين

وجاء فوز بيراميدز بالسوبر الافريقي لاول مرة في تاريخه ليكون ثالث الفرق المصري في الفوز بهذا اللقب كما انه اللقب الرابع للنادي خلال تاريخه

ورغم انتقال ملكية بيراميدز من الأسيوطي موسم 2018 إلا أن البطولات خاصمته خلال الست سنوات الأولي، لينجح بعدها في حصد أربعة ألقاب خلال موسمين فقط.

في ليلة مليئة بالإثارة والترقب استطاع نادي بيراميدز أن يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية، بعد تتويجه بلقب كأس مصر لموسم 2023-2024 كأول بطولة يفوز بها.

ثم نجح في الحصول علي لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية 2024-2025.

وكانت ثالث ألقابه الفوز بكأس القارات الثلاث ببطولة الانتركونتيننتال، بعد الفوز علي الأهلي السعودي.

واليوم في الـ18 من اكتوبر 2025 يحصد لقب السوبر الإفريقي علي حساب نهضة بركان المغربي باستاد الدفاع الجوي.

