السوبر الإفريقي، جماهير الأهلي والزمالك تزين ستاد الدفاع الجوي لتشجيع بيراميدز (صور)

مباراة بيراميدز ونهضة
مباراة بيراميدز ونهضة بركان، فيتو

تواجد عدد من جماهير الأهلي والزمالك، في ستاد الدفاع الجوي لمؤازرة فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا بمواجهته أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية في  السوبر الأفريقي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز بموقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من الجماهير التي تتواجد باستاد الدفاع، ترتدي فانلة نادي الاهلي وأيضا نادي الزمالك لتشجيع فريق بيراميدز.


تشكيل بيراميدز أمام نهضة بركان


حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي- محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة -وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي  


ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في الثامنة من مساء اليوم السبت على إستاد الدفاع الجوي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني للمباراة على أنه في حالة انتهاء مباراة بيراميدز ونهضة بركان بالتعادل بأي نتيجة سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد بطل كأس السوبر القاري.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي


وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان عبر قناة “بي إن سبورت” الناقل الحصري للبطولة وتحديدا بي إن سبورت اتش دي 2.

وتأهل بيراميدز إلى السوبر الإفريقي بعدما حصد لقب بطل دوري أبطال إفريقيا وحصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية.

بيراميدز ضد نهضة بركان

ويسعى بيراميدز لحصد اللقب الرابع في تاريخه مستغلا اللعب على أرضه بعدما سبق وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس القارات الثلاث.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

يدير مباراة بيراميدز ونهضة بركان طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكمًا رابعًا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب إفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.
ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله دشراوي من تونس.

