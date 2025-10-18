السبت 18 أكتوبر 2025
رياضة

السوبر الإفريقي، وصول حافلة بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة نهضة بركان في مباراة السوبر الإفريقي.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي  

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في الثامنة من مساء اليوم السبت على إستاد الدفاع الجوي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي


وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان عبر قناة “بي إن سبورت” الناقل الحصري للبطولة وتحديدا بي إن سبورت اتش دي 2.

وتأهل بيراميدز إلى السوبر الإفريقي بعدما حصد لقب بطل دوري أبطال إفريقيا وحصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية.

بيراميدز ضد نهضة بركان

ويسعى بيراميدز لحصد اللقب الرابع في تاريخه مستغلا اللعب على أرضه بعدما سبق وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس القارات الثلاث.

 


 حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي


يدير مباراة بيراميدز ونهضة بركان طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكمًا رابعًا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب إفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله دشراوي من تونس.

