رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الفتح في الدوري السعودي

أعلن جيسوس مدرب نادي النصر السعودي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الفتح، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 5 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026، والتي تقام على ملعب استاد الأول بارك.

تشكيل النصر أمام الفتح

ويطمح النصر السعودي إلى الفوز على الفتح اليوم، للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يتربع على عرش المسابقة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات بـ12 نقطة.

في المقابل، يخوض فريق الفتح بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز ساعيًا إلى الفوز على النصر في عقر داره وأمام جماهيره، للخروج من النفق المظلم، حيث إنه يحتل المركز الـ16 برصيد نقطة وحيدة، وحقق تعادلًا وحيدًا في 4 مباريات وخسر 3 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح اليوم في الدوري السعودي

ويمكن مشاهدة مباراة النصر ضد الفتح بث مباشر اليوم، من خلال قنوات ثمانية الناقل الحصري للبطولة، وبالأخص على شاشة قناة ثمانية 1.

وكلف المعلق الرياضي فهد العتيبي بالتعليق على أحداث مباراة النصر والفتح اليوم على شاشة قناة ثمانية 1.

موعد مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

