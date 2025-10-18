السبت 18 أكتوبر 2025
أخبار مصر

نائب وزير الصحة يوجه بالتحقيق في واقعة رصدها خلال جولة مفاجئة بمستشفى المنيرة

د.محمد الطيب
د.محمد الطيب
أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة مفاجئة على مستشفيات بمحافظة القاهرة، شملت المعامل المركزية ومستشفى المنيرة العام، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجات المرضى والعاملين، بما يضمن تيسير حصولهم على الرعاية الطبية في بيئة آمنة ومريحة.

 تأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالمتابعة الدورية للمنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات متميزة.

منع أي مظاهر لاستغلال المواطنين خارج المعامل

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير استهل جولته بتفقد المعامل المركزية، حيث تابع سير العمل داخل لجان ومعامل السفر، واطلع على أعداد المترددين وآليات تنظيم العمل، مشددًا على منع أي مظاهر لاستغلال المواطنين خارج المعامل، لضمان حصولهم على الخدمة بسهولة وأمان، مع توفير سبل الراحة.

وأضاف المتحدث أن نائب الوزير اطلع على نظام الحجز الإلكتروني عبر موقع المعامل المركزية، وأجرى تجربة عملية للتأكد من سهولة الإجراءات وسرعة الأداء، حرصًا على راحة المواطنين وتجنب الزحام، إلى جانب مراجعة قائمة أسعار التحاليل لضمان وضوحها وشفافيتها أمام الجميع، كما وجه بتطوير غرفة استراحة العاملين لضمان بيئة عمل صحية، وتفقد غرفة النفايات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، ومراجعة مستوى النظافة في المخازن مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتلافي السلبيات، بالإضافة إلى تحسين آليات تحويل المرضى من مستشفيات التأمين الصحي إلى المعامل.

واستكمل الدكتور حسام عبدالغفار أن نائب الوزير واصل جولته بتفقد مستشفى المنيرة العام، حيث شملت الزيارة جميع الأقسام ومكتب الدخول لمتابعة آليات استقبال المرضى وحجزهم وسرعة الاستجابة لطلباتهم، كما تفقد العيادات الخارجية واستمع إلى آراء المرضى حول جودة الخدمة، ووجّه بفتح تحقيق عاجل في واقعة تم رصدها أثناء المرور، مع تحويل إحدى العاملات للتحقيق، بهدف تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات وتيسير الرعاية الصحية للمواطنين.

وتابع المتحدث: إن نائب الوزير تفقد عيادات الأسنان، ووجّه بحصر الاحتياجات من وحدات الأسنان وتوفيرها فورًا لاستمرار الخدمة دون تأخير، مشددًا على تفعيل خدمة المواطنين لحل الشكاوى بشكل فوري وتنظيم حركة الانتظار لتحقيق الانضباط وراحة المترددين، كما استجاب فورا لشكوى أسرة طفل بحاجة للدخول، بتوجيه حجزه وإنهاء الإجراءات اللازمة لتلقيه الرعاية الطبية.

وزير الصحة: 25% من سكان العالم مهددون بفجوة في المهارات

الصحة: نجاح طبي بالشيخ زايد التخصصي في استئصال ورم ضخم بالغدة الكظرية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن نائب الوزير ختم الجولة بتفقد قسم الرعاية المركزة واطلاعه على بروتوكولات التعامل مع الحالات المحجوزة، إلى جانب تفقد الصيدليات ومخازن الأدوية، وتوجيهه بإعادة تنظيمها طبقًا للمعايير المعتمدة، مع صيانة أجهزة التكييف للحفاظ على سلامة الأدوية والمستلزمات الطبية.

