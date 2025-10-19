طوخ وقليوب تتصدران زراعة الفاصوليا بالقليوبية، والمزارعون: الإنتاج وفير هذا العام

شهدت مراكز طوخ وقليوب بمحافظة القليوبية طفرة في زراعة محصول الفاصوليا خلال الموسم الحالي، لتتصدرا قائمة المراكز الأعلى إنتاجًا بالمحافظة، حيث أكد المزارعون أن الموسم الحالي شهد إنتاجًا وفيرًا وجودة عالية للمحصول بفضل التوسع في تطبيق التوصيات الفنية الحديثة والدعم المستمر من أجهزة وزارة الزراعة.

طوخ وقليوب تتصدران زراعة الفاصوليا بالقليوبية

وأكد عدد من مزارعي مركزي طوخ وقليوب أن موسم الفاصوليا الحالي يُعد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة، موضحين أن الإنتاجية هذا العام ارتفعت بشكل ملحوظ بفضل استخدام التقاوي المحسّنة والإرشادات الفنية التي وفرتها مديرية الزراعة، إلى جانب تحسن الظروف المناخية وتوافر مياه الري. وأشار المزارعون إلى أن جودة المحصول فتحت آفاقًا جديدة للتسويق المحلي والتصدير، مما ساهم في تحقيق عائد اقتصادي جيد ودعم استقرار دخل الأسر الريفية.

في هذا السياق نظمت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمحافظة القليوبية عددًا من الندوات الإرشادية بمختلف المراكز، لرفع وعي المزارعين وتعزيز الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ففي مركز قليوب، عُقدت ندوة حول محصول الفاصوليا باعتباره من أهم المحاصيل التصديرية، بحضور الدكتورة ناهد الشيمي من معهد بحوث البساتين، والدكتورة شيماء مصطفى، والمهندسة كريستين مجدي من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، حيث تناولت الندوة أفضل الأصناف والممارسات الزراعية والمكافحة المتكاملة للآفات.

كما شهد مركز طوخ ندوة أخرى حول تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية برعاية وزارة البيئة، وبحضور الدكتور أحمد حمودة والدكتورة شيماء مصطفى والمهندسة نادية فوز، أكدت على أهمية تحويل المخلفات إلى أعلاف وأسمدة عضوية بدلًا من الحرق حفاظًا على البيئة وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع.

وفي ندوة أخرى بطوخ، جرى التركيز على رفع جودة إنتاج الفاصوليا وتحسين قابلية المحصول للتصدير، بينما استعرضت ندوة بمركز القناطر الخيرية أحدث التوصيات الخاصة بالأصناف والممارسات الزراعية الحديثة، بحضور الدكتورة نيفين من معهد بحوث البساتين والمهندسة لبنى مفتش الإرشاد بالقناطر.

ندوات لمتابعة محصول الفاصوليا بالقليوبية

وأكد المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن هذه الندوات تأتي ضمن خطة الوزارة لتطبيق أحدث أساليب الإرشاد الميداني وتطوير أداء المزارعين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالقطاع الزراعي وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل التصديرية عالية الجودة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.