محافظات

محافظ القليوبية يزيل معرضي سيارات مخالفين على الطريق الزراعي

ازالة معارض مخالفة
ازالة معارض مخالفة بالقليويية، فيتو

شنَّ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة مفاجئة على المنشآت المخالفة بطريق مصر–الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة بنها، أسفرت عن إزالة معرضين للسيارات أُقيما بالمخالفة للقانون في نطاق الوحدة المحلية بسندنهور، وتقرر إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المعنية.

فرص عمل وخدمات صحية تتصدر طلبات المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

صحة القليوبية تعلن عن أماكن توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية

محافظ القليوبية يزيل معرضي سيارات مخالفين على الطريق الزراعي  وإحالة المخالفين للتحقيق 

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية، حيث لاحظ وجود معرضين للسيارات مُنشأين بشكل مخالف على حرم الطريق الزراعي، في تعدٍ صارخ على الأرض الزراعية، وعلى الفور وجّه السيد المحافظ رئيس مدينة بنها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت الإزالة الفورية للسور الحديدي والأرضية الخرسانية المقامة على الأرض الزراعية، مع منح المخالفين مهلة 48 ساعة لإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

وأكد المحافظ المهندس أيمن عطية أنه لن يسمح بأي إنشاءات مخالفة على الطريق الزراعي أو الأراضي الزراعية، مشددًا على تطبيق أقصى العقوبات على المتعدين على أملاك الدولة حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنعًا لتشويه المظهر الحضاري للطريق.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود محافظة القليوبية المستمرة للتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.

وجاءت الحملة بحضور الدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، والمحاسب وليد الشهاوي، رئيس مدينة بنه

