حسام حسن وشقيقه إبراهيم يهنئان بيراميدز بعد تتويجه بالسوبر الإفريقي

بيراميدز، حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، على تقديم التهنئة لنادي بيراميدز بتتويجه ببطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، ويأتي ذلك بفوزه على نادي نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0.

ونشر حسام حسن على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تهنئته وشقيقه ابراهيم لفريق بيراميدز ومسئوليه على التتويج بالسوبر الأفريقي.

السوبر ينعش خزينة بيراميدز

فيما، انتعشت خزينة نادي بيراميدز بمبلغ 500 ألف دولار جائزة بطل لقب السوبر الإفريقي الذي فاز به على حساب نهضة بركان المغربي.

الجائزة المالية لبطل السوبر الإفريقي

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الجوائز المالية للبطولة وهي 500 ألف دولار لبطل السوبر الإفريقي، بينما يحصل الوصيف على 250 ألف دولار.

بيراميدز بطلا للسوبر الأفريقي

وتوج نادي بيراميدز ببطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز علي حساب نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.