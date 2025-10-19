الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام حسن وشقيقه إبراهيم يهنئان بيراميدز بعد تتويجه بالسوبر الإفريقي

بيراميدز بطل السوبر
بيراميدز بطل السوبر الإفريقي، فيتو

بيراميدز، حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، على تقديم التهنئة لنادي بيراميدز بتتويجه ببطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، ويأتي ذلك بفوزه على نادي نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0.

ونشر حسام حسن على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تهنئته وشقيقه ابراهيم لفريق بيراميدز ومسئوليه على التتويج بالسوبر الأفريقي.

السوبر ينعش خزينة بيراميدز

فيما، انتعشت خزينة نادي بيراميدز بمبلغ 500 ألف دولار جائزة بطل لقب السوبر الإفريقي الذي فاز به على حساب نهضة بركان المغربي.

الجائزة المالية لبطل السوبر الإفريقي  

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الجوائز المالية للبطولة وهي 500 ألف دولار لبطل السوبر الإفريقي، بينما يحصل الوصيف على 250 ألف دولار. 

 

بيراميدز بطلا للسوبر الأفريقي

وتوج نادي بيراميدز ببطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز علي حساب نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي

بيراميدز حسام حسن إبراهيم حسن منتخب مصر الأول لكرة القدم نادي بيراميدز كأس السوبر الأفريقي نهضة بركان المغربي

