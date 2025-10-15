الخميس 16 أكتوبر 2025
رياضة

حسام حسن يبدأ دراسة منتخبات البطولة الآفروآسيوية بالفيديو

بدأ الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، دراسة المنتخبات الثلاث المشاركة في البطولة الآفروآسيوية، التي تستضيفها الإمارات من خلال الفيديو، وهي أوزبكستان والرأس الأخضر وإيران. 

وطالب حسام حسن من معاونيه إحضار سيديهات لآخر المباريات التي خاضتها المنتخبات الثلاث في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، للوقوف على مواطن القوة والضعف في الفرق الثلاث، خاصة أن ثلاثتها تأهلت بالفعل لمونديال 2026.

ويسعى حسام حسن للتتويج بالبطولة الآفروآسيوية في الإمارات، من أجل إكساب اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل السفر الي المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية في ديسمبر المقبل.

منتخب مصر يشارك في البطولة الآفروآسيوية بالامارات

يشارك منتخب مصر في دورة أفروآسيوية ودية، على هامش معسكر الفراعنة في الإمارات الذي يقام في الأجندة الدولية بشهر نوفمبر المقبل، استعدادا لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتشهد البطولة الأفروآسيوية مشاركة 4 منتخبات على رأسها منتخب مصر والرأس الأخضر من أفريقيا، ومنتخبي إيران وأوزباكستان من آسيا، والمنتخبات الأربعة تأهلوا بالفعل لمنافسات كأس العالم 2026، وهو ما يجعل البطولة احتكاكا قويا للفراعنة قبل خوض منافسات أمم أفريقيا بالمغرب.

 

تفاصيل مشاركة منتخب مصر في دورة الإمارات

تضمن اتفاقا اتحاد الكرة مع اللجنة المنظمة على أن يواجه منتخب مصر نظيره أوزباكستان، على أن يلتقي المنتخب الإيراني نظيره الرأس الأخضر، ثم يلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية، على أن يواجه يخوض الخاسران مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

ومن المقرر أن يقام معسكر منتخب مصر بدولة الإمارات في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر، يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخبين أحدهما أفريقي والآخر آسيوي.

منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا 

وتراجع منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر عن شهر سبتمبر مركزا واحدا ليحتل المركز 35 بدلا من المركز 34.

وجاء التراجع رغم تحقيق الفراعنة الفوز على منتخب إثيوبيا والتعادل مع بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

 

