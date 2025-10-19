الأحد 19 أكتوبر 2025
اتحاد الكرة يهنئ نادي بيراميدز بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

بيراميدز، تقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للاتحاد، بخالص التهاني إلى نادي بيراميدز بمناسبة تتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي.

وأكد أبو ريدة أن الفوز الكبير الذي حققه بيراميدز على شقيقه نهضة بركان المغربي يُعد إنجازًا جديدًا للكرة المصرية يعزز مكانتها على الساحة القارية، متمنيًا للنادي دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

كما أعرب رئيس الاتحاد عن أمنياته الصادقة لكل الأندية المصرية بالمزيد من النجاحات في المشاركات القارية والدولية القادمة.

بيراميدز يتوج بالسوبر الافريقي

توج نادي بيراميدز ببطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولي في تاريخه، بعد الفوز علي حساب نظيره فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي

