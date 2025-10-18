هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر لعلاج الضعف الجنسي لعدم مطابقتها للمواصفات

أعلنت هيئة الدواء المصرية في منشور رسمي صادر خلال أكتوبر 2025 عن سحب تشغيلة رقم 105 من مستحضر Varde 20mg FCT، الذي تنتجه شركة الحكمة، وذلك بعد أن تبين أن التشغيلة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل معامل الهيئة.

سحب جميع الكميات من الأسواق ووقف تداولها فورًا

وأكدت الهيئة أن القرار يشمل سحب جميع الكميات من الأسواق ووقف تداولها فورًا مع تحرير محاضر ضبط بالإجراءات التصحيحية اللازمة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان جودة الدواء المتداول في السوق المحلي.

كما شددت الهيئة على أن الإجراء يخص التشغيلة رقم 105 فقط، ولا ينطبق على باقي التشغيلات من نفس المستحضر.

ودعت الهيئة الصيادلة والمستهلكين إلى التحقق من رقم التشغيلة قبل الاستخدام، وفي حال وجود أي شكوى أو استفسار، يمكن التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301.

ودواء Varde 20mg FCT يستخدم لعلاج ضعف الانتصاب عند الرجال.

ويحتوي عادةً على مادة تادالافيل (Tadalafil) أو فاردينافيل (Vardenafil) وكلاهما ينتمي إلى مجموعة الأدوية المعروفة باسم مثبطات إنزيم PDE5، التي تعمل على زيادة تدفق الدم إلى القضيب عند وجود تحفيز جنسي، مما يساعد في تحقيق الانتصاب والمحافظة عليه.

ولا يستخدم مع أدوية تحتوي على النيتروجليسيرين أو النترات (المستخدمة لعلاج أمراض القلب أو الذبحة الصدرية).

ويجب استشارة الطبيب قبل الاستخدام خاصةً لمرضى القلب، الضغط، السكري، أو الكبد.

من الآثار الجانبية المحتملة: صداع، أحمرار الوجه، اضطراب في المعدة، دوار، أو تشوش في الرؤية.

