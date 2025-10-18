الأحد 19 أكتوبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استمرار التعادل السلبي بين بيراميدز ونهضة بركان بعد مرور 30 دقيقة

يسيطر التعادل السلبي على مواجهة بيراميدز أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم السبت علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي

وانطلقت المباراة بقوة بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات على أمل تسجيل هدف التقدم. 

وفي الدقيقة 5 سدد لاعب نهضة بركان كرة قوية علت مرمى الشناوي. 

تشكيل بيراميدز أمام نهضة بركان

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي- محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة -وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تشكيل نهضة بركان أمام بيراميدز 

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: حمزة الموساوي، عبد الحق عسال، إسماعيل قندوس، هيثم منعوت

خط الوسط: لامين كامارا، زين الدين مشاش، أيوب خيري

خط الهجوم: منير شويعر، يوسف مهري، بول باسين

وتأهل بيراميدز إلى السوبر الإفريقي بعدما حصد لقب بطل دوري أبطال إفريقيا وحصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية.

بيراميدز ضد نهضة بركان

ويسعى بيراميدز لحصد اللقب الرابع في تاريخه مستغلا اللعب على أرضه بعدما سبق وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس القارات الثلاث.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

يدير مباراة بيراميدز ونهضة بركان طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكمًا رابعًا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب إفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله دشراوي من تونس.

