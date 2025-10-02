النصر السعودي يقترب من ضم حارس سانتوس البرازيلي في الشتاء

اقترب نادي النصر السعودي من حسم صفقة حارس نادي سانتوس البرازيلي، جابرييل ناسيمنتو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

النصر يقترب من حسم المفاوضات مع حارس مرمى سانتوس البرازيلي

وذكرت صحيفة "bolavip" أن النصر أصبح قريبًا من الحصول على خدمات حارس سانتوس في انتقالات يناير وتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويبلغ ناسيمنتو من العمر 24 عامًا ويتألق في حراسة عرين سانتوس خلال الفترة الماضية.

النصر يفوز على ازوراء في دوري أبطال آسيا 2

دوري أبطال آسيا 2، إنتهت مباراة الزوراء العراقي أمام ضيفه النصر السعودي بفوز الأخير بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي استاد الزوراء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2

سجل هدفي الفوز لصالح النصر عبدالله الخيبري وجواز فيليكس.

