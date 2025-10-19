بيهمو بالفيوم.. من قرية تعاني البطالة إلى قلعة لصناعة التمور ومنتجات النخيل

تحولت قرية بيهمو التابعة لمركز سنورس في محافظة الفيوم إلى واحدة من أهم قلاع صناعة التمور ومنتجات النخيل في مصر.

بعد سنوات من معاناة شباب القرية من البطالة وقلة فرص العمل، أصبحت بيهمو اليوم مركزًا مهمًا لصناعات يدوية مختلفة تعتمد على النخيل، حتى إنه لم يعد هناك شاب عاطل في القرية.

التحول الكبير

يقول أحمد رجب، أحد أبناء قرية بيهمو: "القرية تحولت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. كنا نواجه مشكلات البطالة وكان العديد من شبابنا لا يجدون فرص عمل ولكن مع الوقت بدأنا نوجه طاقاتنا نحو صناعة التمور ومنتجات النخيل، وبدأت القرية تشهد تحوّلًا نحو تنوع صناعي جعلنا في قلب الاهتمام المحلي والدولي".

تعتبر صناعة ليف النخيل من أبرز الصناعات التي ازدهرت في بيهمو، حيث يمر ليف النخيل بعدة مراحل لصنع الحبال والمقاشات.

تبدأ العملية بنقع الليف في الماء لتخميره، ثم يتم فصل الليف الناعم عن الخشن، ليقطع على شكل نساير طويلة للتضفير.

وفي مرحلة لاحقة، يتم جمعها في وحدات صغيرة لصناعة المقشات التي كانت لا تخلو منها البيوت المصرية حتى وقت قريب.

ومع تطور الحياة الحضرية وحلول المكانس البلاستيكية والكهربائية، بدأ هذا المنتج يفقد رواجه، لكن في بيهمو، ظلت هذه الصناعة قادرة على فتح بيوت مئات الأسر.

إدخال صناعات جديدة

ومع تراجع الطلب على المقشات التقليدية، لم يستسلم أهل القرية بل قاموا بإدخال صناعات يدوية أخرى من منتجات النخيل، مثل صناعة الأطباق والسبت، وصناعة العجوة وعسل البلح. هذه الصناعات ساعدت على الحفاظ على الاستقرار المالي في القرية، وجعلت البطالة أمرًا نادرًا فيها. لم تقتصر الصناعات على المواد الغذائية فقط، بل شملت أيضًا الصناعات اليدوية التي تصنع من سعف النخيل.

أضاف رجب أن قرية الإعلام، المجاورة لبيهمو، تشارك أيضًا في صناعة منتجات النخيل، حيث أصبحت متخصصة في تصنيع المنتجات الخوصية، وتصديرها إلى دول مثل بلجيكا وإيطاليا. ومن بين هذه المنتجات: أطباق الفاكهة، وسبت الغسيل، وأطباق الخبز، وحقائب السيدات. وقد أطلقت سيدة من القرية مشروعًا لجمع المنتجات التي تصنعها النساء في منازلهن، ثم تعرضها في معرض خاص بها أو في معارض الحرف اليدوية التي تُقام في مختلف محافظات مصر.

سوق بحر يوسف.. نقطة بيع هامة

ويعتبر رصيف بحر يوسف المقابل للسواقي في وسط مدينة الفيوم أحد أبرز أسواق الصناعات اليدوية التي يستخدم فيها سعف النخيل، إضافة إلى ذلك، يعرض هذا السوق العديد من المنتجات الفخارية والخزفية التي تمثل جزءًا من التراث المصري الحرفي، ويحرص تجار من مختلف أنحاء مصر على شراء هذه المنتجات لتوزيعها في أسواقهم.

