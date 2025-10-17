الجمعة 17 أكتوبر 2025
قرى الفخار في الفيوم، صناعة الأجداد يتوارثها الأجيال

صناعة الفخار، فيتو
صناعة الفخار، فيتو

تميزت الفيوم على مر التاريخ بصناعة الفخار من الطين الذي يخرج من طرح بحر يوسف، وهناك قرى تميزت في هذه الصناعة واستمرت على طريق الأجداد في صناعة الفخار، ومنها ما تحول إلى تصنيع الخزف، وعلى رأس القرى المتحولة لصناعة الخزف قرية تونس.

 في السطور التالية ترصد فيتو قرى الفخار التي لم تبدلها الحضارة ولم تغريها دولارات الغرب التي تقبل على الخزف.

النزلة معقل صناعة الفخار في القطر المصري

وتعتبر قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق، القلعة الأولى والأكبر في صناعة الفخار، وتصنعه بنفس الإمكانيات البدائية المتوارثة عن الأجداد.

يقول محمد اسلام أحد أبناء القرية، إن صناعة الفخار يتوارثها أبناء القرية من آلاف السنين، ويتوارث هذه الصناعة داخل القرية عائلة واحدة، وقد كانت في الماضي مكونة من 600 فرد، لكن حاليا يعمل فيها بشكل منتظم حوالي 50 فردا، كما يعمل بصناعة الفخار ما يقرب من 150 فردا عمالة غير منتظمة، غير أن الصناعة تلقى رواجا كبيرا خاصة في فصل الشتاء، نظرا لوجود طلب كبير على المنتجات، خاصة “الكانون” الذي يستخدمه الفلاح عادة في فصل الشتاء ويكون مطلوبا بشدة، و“المنقد” الذي يستخدم في عملية التدفئة، و“البلاص” و”البكلة” اللذين يستخدمان في خزين “المش”، وأيضا “الزير” الذي يستخدم في الشتاء بصورة كبيرة في تخزين مياه الشرب، وبالتالي تجتذب الكثير من الحرفيين في هذا الفصل تحديدا.

قرية فانوس ثاني قلاع صناعة الفخار بالفيوم

وتشارك قرية النزلة في هذه الصناعة قرية فانوس التابعة لمركز طامية ، وهي إحدى المناطق التي تعتبر صناعة الأواني الفخارية أهم مصادر الدخل بالقرية، فصناعة الفخار من أقدم الصناعات البشرية التي عرفها المصري القديم وكانت نقطة التحول في تاريخه، واستمرت حتى وقتنا الحاضر، وصناعة الفخار بقرية فانوس ما هي إلا امتداد للتراث الحضاري لحرفة الفخار في مصر.

هيئة تنشيط السياحة بالشرقية تنظم رحلة للطلاب لزيارة تل بسطا وورش الفخار

بطلة الفيوم نورعبدالرحمن تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني

ويتم تسويق المنتجات أما في الاسواق الأسبوعية لقرى مصر قاطبة، أو من خلال ورش تصنيع الفخار التي غالبا ما تكون بأطراف القرى المصنعة لاعتمادها على أفران للحريق، ووجودها داخل الكتلة السكنية يشكل خطورة، لهذا اختار المصنعون أن يتواجدوا على أطراف الكتل السكنية.

