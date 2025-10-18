ياسين مرعي: الفوز على إيجل نوار خطوة لمواصلة الانتصارات وتحقيق تطلعات الجماهير

أعرب ياسين مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إيجل نوار البوروندي بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الانتصار جاء في توقيت مهم ومنح الجميع دفعة قوية لبداية المشوار القاري.

وقال مرعي عقب المباراة: «تحقيق الفوز خارج ملعبنا في أول ظهور للجهاز الفني الجديد يعد خطوة مهمة تمنح اللاعبين ثقة كبيرة فيما هو قادم، المباراة كانت صعبة بسبب ارتفاع الحرارة وأرضية الملعب، لكننا كنا أكثر تركيزًا وإصرارًا على الفوز، ونجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا لتسهيل مهمة العودة في القاهرة».

وأضاف مدافع الأهلي: «نحن في مرحلة تتطلب التركيز الشديد والاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية، والانتصار اليوم يعكس روح الفريق ورغبته في مواصلة الانتصارات محليًّا وإفريقيًّا».

وأوضح ياسين مرعي أنه يثق في قدرة زملائه على التعامل مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل امتلاك الأهلي مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرة والدوليين القادرين على قيادة الفريق بنجاح في كل البطولات.

واختتم مرعي تصريحاته بالإشارة إلى رسالة ييس توروب المدير الفني عقب المباراة، قائلًا: «المدير الفني عبّر عن سعادته بالفوز الأول في البطولة، وأشاد بأداء اللاعبين في الشوط الأول، لكنه طالبنا بمواصلة العمل والتركيز، وبذل جهد أكبر في المرحلة المقبلة حتى نواصل الانتصارات ونحقق ما ينتظره جمهور الأهلي».

مباراة الأهلي وإيجل نوار

حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل النادي الأهلي الهدف الأول في شباك إيجل نوار في الدقيقة 36، بعد كرة عرضية من محمد هاني ظهير الأهلي ليتصدي لها لاعب فريق إيجل نوار وتسكن شباكه بالخطأ في مرماه.

وأضاع ياسين مرعي هدفا مؤكدا للنادي الأهلي في الدقيقة 7، بعد تسديدة مرت بجوار القائم.

وسدد فريق إيجل نوار أول كرة له علي مرمي الأهلي في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

وشعر محمد شريف مهاجم الأهلي بـ بآلام في العضلة الضامة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 58 لكنها مرت بجوار قائم حارس مرمي الفريق البوروندي.

وبهذا الفوز يضع الأهلي قدما في دور المجموعات، حيث يحتاج الأحمر للفوز أو التعادل للتأهل رسميا إلى دور المجموعات من دوري الأبطال.

تشكيل الأهلي لمباراة إيجل نوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وزيزو

الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف

غيابات الأهلي أمام إيجل نوار

وغاب عن الأهلى فى مباراة اليوم كل من إمام عاشور بسبب مرضه بفيروس A ولا يزال تحت الملاحظة، وقد يعود فى غضون أسبوعين للتدريبات الجماعية، وحسين الشحات الذي يعاني من مزق فى العضلة الخلفية، ويحتاج إلى فترة علاج تمتد لسبعة أسابيع قبل العودة للتدريبات.

بجانب غياب المغربي أشرف داري، إذ يحتاج إلى أسبوعين على الأقل قبل إعادة الفحوصات، بعد تعرضه لإصابة جديدة في منشأ العضلة الضامة، وكريم فؤاد إذ يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، ولم تتحدد موعد عودته حتى الآن، وأحمد رضا بعدما قرر الجهاز الفني استبعاده، بسبب عدم الجاهزية بعد العودة من الإصابة بشد العضلة الخلفية.

