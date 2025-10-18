الأهلي يصل نهائي إفريقيا ليد السيدات بالفوز على فاب الكاميروني

تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة حاليًّا بالمغرب بعد فوزه على فاب الكاميروني، بنتيجة 23 - 19، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، بنصف نهائي البطولة.

أقيمت المباراة داخل صالة محمد الخامس، ونجح الفريق الكاميروني في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 9 - 8، غير أن «سيدات يد الأهلي» نجح في تعديل الأوضاع خلال الشوط الثاني وتمكن الفريق من العودة والفوز بنتيجة 23 - 19.

وشهدت المباراة حضور الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة في المغرب، إلى جانب خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، ومنصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة النهائية مع الفائز من فريقي بترو أتلتيكو الأنجولي وكالارا ياوندي الكاميروني.

قائمة سيدات يد الأهلي

وتضم بعثة «سيدات يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من نوال خليل، ونصرة عيد، ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وآلاء صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو.

ويضم الجهاز الفني لسيدات يد الأهلي كلًا من محمد عادل مديرًا فنيًّا، وهشام عبد الوهاب مدربًا عامًّا، ومحمد حسن موسى مدربًا، وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وطارق رضوان مدير الفريق، وأميرة السيد عبد العال إداري الفريق، وآلاء طلبة طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًّا للمباريات، ومحمود فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي التدليك، وندى راشد إخصائي تأهيل نفسي، وهدير أحمد إخصائي علاج طبيعي، وحبيبة هشام إخصائي علاج طبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.