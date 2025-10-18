أخبار الاقتصاد اليوم: سعر أونصة الذهب 4340 دولارًا لأول مرة في التاريخ.. شعبة الخضراوات تكشف نسبة زيادة الأسعار بعد تحريك الوقود.. و20 مليار جنيه بخطة 2026/2025 للتأمين الصحي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في فعاليات إطلاق مبادرة «الصحة من أجل التنمية والعمل»، التي أطلقها البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وحكومة اليابان.

جاء ذلك بمشاركة أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، والدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وأتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشئون الدولية بحكومة اليابان، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن لعام 2025.

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وكافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

منحت مجلة جلوبال فاينانس هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي المصري، جائزة الإنجاز مدى الحياة المرموقة، وهي أعلى جائزة فردية تمنحها المجلة.

وقال جوزيف د. جيارابوتو، مؤسس ومدير تحرير مجلة جلوبال فاينانس: "لقد أحدثت القيادة الثاقبة لهشام عز العرب أثرًا تحويليًا في القطاع المصرفي المصري، وساهمت في رفع البنك التجاري الدولي إلى مؤسسة مرموقة عالميًا، وأنجح بنك في القطاع الخاص في البلاد".

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»، ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع قارة أفريقيا للفترة من 2025-2030، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، بمشاركة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ولارس كلينجبيل، نائب المستشار ووزير المالية الاتحادي في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد كبير من المسئولين.

احتفل فندق النيل ريتز-كارلتون القاهرة، المملوك لشركة مصر للفنادق – إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – بمرور عشر سنوات على إعادة افتتاحه بالشراكة مع شركة ريتز-كارلتون العالمية، إحدى أبرز العلامات الفندقية في عالم الضيافة الفاخرة.

يقع الفندق في قلب ميدان التحرير، بإطلالة ساحرة على نهر النيل، وعلى بُعد خطوات من أبرز معالم القاهرة التاريخية والثقافية مثل المتحف المصرى، مبنى جامعة الدول العربية، وكوبري قصر النيل. ويتمتع بموقع يجمع بين العراقة والحيوية، يجعله محطة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم، سواء بغرض السياحة أو العمل.

تشارك شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى تاكس» كراعٍ برونزي في فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي CU-AI Nexus 2025، الذي تنظمه جامعة القاهرة يومي 18 و19 أكتوبر 2025، ضمن استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها العام الماضي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتعليم العالي.

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة، من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال الأسبوع.. وجاءت التفاصيل كالتالي:

حذر أحمد الزيني، رئيس جمعية نقل البضائع بالسيارات، من استغلال الزيادة المحدودة في تكلفة النقل كمبرر لرفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن الزيادة الحقيقية لا تمثل سوى نسبة بسيطة جدًا من سعر السلعة النهائي، وذلك في أعقاب قرار تحريك أسعار الوقود.

طمأن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين بعد الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، مؤكدًا أن التأثير على الأسعار سيكون محدودا جدًا، ولا يتجاوز 50 قرشًا للكيلو الواحد.

كشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة المصوغات والمجوهرات، عن الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب عالميًا، مشيرًا إلى أن الأوقية سجلت صباح اليوم 4340 دولارًا لأول مرة في التاريخ.

