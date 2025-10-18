جمارك مطار الإسكندرية تحبط محاولة تهريب أدوية محظورة للخارج

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وكافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية المحظورة

وجاء الضبط في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة الخطوط العربية فجر يوم الجمعة الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥، اشتبه محمد حلمي رئيس الوردية في أحد الركاب ويدعى ع.م.ع – مصري الجنسية.

وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص بالأشعة، اشتبه كل من أحمد محمد سعيد مأمور الفحص بالأشعة، وأحمد كامل حسن مأمور الفحص بالأشعة، تحت إشراف شريف حسن مدير إدارة الفحص بالأشعة، في إحدى الحقائب لوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة.

وبسؤال الراكب عما إذا كان يحمل أي بضائع محظور استيرادها أو تستلزم موافقات رقابية، أقر بحيازته لأدوية من نوع سولبادين.

بالعرض على فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار، أفادوا أن عقار السولبادين مُدرج ضمن جدول المخدرات رقم (٣).

وبناءً على توجيهات وليد عيسى مدير إدارة الجمرك، تم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب بدقة، برئاسة محمد حلمي رئيس الوردية، وعضوية كل من عصام أحمد مأمور الحركة، ومحمد جمال مأمور الأمن الجمركي.

وأسفر التفتيش عن ضبط عدد ٥٠ عبوة دواء بشري من ماركة Solpadeine Capsules، تحتوي كل عبوة على عدد ٢ شريط، بكل شريط ١٠ أقراص.

وبتفتيش الراكب ذاتيًا لم يُعثر بحوزته على شيء آخر، وقدرت القيمة للأغراض الجمركية بمبلغ ٣٠,٠٠٠ جنيه، بينما بلغت قيمة التعويضات المستحقة ٦٠,٠٠٠ جنيه.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، وتم تسليم الحرز إلى شرطة أمن الموانئ لإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ شئونها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور سامي رمضان، وأحمد العسقلاني نائبي رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة تشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب، حمايةً للاقتصاد القومي وصونًا لأمن المجتمع.

