شعبة الخضراوات: رفع أسعار الخضار لا يتجاوز 50 قرشًا للكيلو

طمأن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين بعد الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، مؤكدًا أن التأثير على الأسعار سيكون محدودا جدًا، ولا يتجاوز 50 قرشًا للكيلو الواحد.

زراعات الموسم الشتوي

وأوضح: أن الموسم الشتوي الحالي تمت زراعته بالفعل، وبالتالي لا توجد أي أزمة متوقعة في المعروض، لافتًا إلى وجود بشائر خير في إنتاج البسلة والسبانخ والقلقاس، مع توقع انخفاض أسعار الطماطم قريبًا.

تكلفة النقل لا تتجاوز 50 قرشًا

أكد “نجيب” خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل الكلام" الذي يقدمه عمرو حافظ، المذاع على قناة الشمس،أن تكلفة النقل بين المحافظات أو داخل الأحياء لا تتجاوز من 25 إلى 50 قرشًا كحد أقصى، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الخضروات تتخطى ذلك تُعد استغلالًا غير مبرر.

وأضاف أن تأثير الوقود يظهر في تشغيل المحاريث الزراعية ومواتير المياه ومدخلات الإنتاج، لكنه لا يبرر مضاعفة الأسعار أو تحميل المواطن فوق طاقته.

تحذير صارم للمتلاعبين بالأسعار

وجّه نائب رئيس الشعبة تحذيرًا شديد اللهجة للتجار الذين يستغلون ارتفاع الوقود للمغالاة، قائلًا:"محدش يبرر أن أسعار الوقود ارتفعت فيرفع سعر كيلو الخيار من 15 لـ25 جنيها، ده خطأ كبير ومرفوض تمامًا".

وأكد أن الشعبة شكّلت لجنة لمتابعة الأسواق ورصد أي تجاوزات، مشددًا على أن السوق يشهد وفرة في المعروض تضمن استقرار الأسعار.

دعوة للمواطنين للإبلاغ عن أي استغلال

دعا “نجيب” المواطنين إلى التواصل مع الغرف التجارية فورًا في حال رصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار، لضمان الرقابة السريعة ومحاسبة المتلاعبين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع لحماية السوق والمستهلك.

