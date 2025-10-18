هشام عز العرب يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة

منحت مجلة جلوبال فاينانس هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي المصري، جائزة الإنجاز مدى الحياة المرموقة، وهي أعلى جائزة فردية تمنحها المجلة.

وقال جوزيف د. جيارابوتو، مؤسس ومدير تحرير مجلة جلوبال فاينانس: "لقد أحدثت القيادة الثاقبة لهشام عز العرب أثرًا تحويليًا في القطاع المصرفي المصري، وساهمت في رفع البنك التجاري الدولي إلى مؤسسة مرموقة عالميًا، وأنجح بنك في القطاع الخاص في البلاد".

وأضاف: "لقد أرسى التزامه بالابتكار والتميز معايير جديدة في هذا القطاع، مما أهله بجدارة لنيل جائزة جلوبال فاينانس للإنجاز مدى الحياة".

شغل عز العرب منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي (CIB) من عام 2002 إلى عام 2020. وتحت قيادته، ارتفعت القيمة السوقية للبنك بشكل كبير من 200 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي، مما عزز مكانة البنك التجاري الدولي كشركة رائدة في هذا المجال.

في عام 2020، انفصل عز العرب عن البنك التجاري الدولي وأطلق شركة HE Advisory، وهي شركة استشارية تهدف إلى دعم المؤسسات، وخاصةً شركات التكنولوجيا المالية، في إدارة المخاطر واستراتيجيات النمو وجمع التمويل.

في عام ٢٠٢٢، عاد عز العرب إلى البنك التجاري الدولي كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، ليقود استراتيجية التوسع الطموحة للبنك في شرق أفريقيا.

في عام ٢٠٢٣، عُيّن عز العرب رئيسًا لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وفي سبتمبر ٢٠٢٤، أُعيد تعيينه رئيسًا تنفيذيًا، معززًا بذلك دوره القيادي في البنك.

ولا تزال رؤيته تُشكّل استراتيجية البنك التجاري الدولي، مع التركيز على التحول الرقمي والاستدامة والنمو الإقليمي.

إلى جانب عمله المصرفي، يلتزم عز العرب أيضًا بالقضايا الاجتماعية، فهو يرأس مؤسسة البنك التجاري الدولي، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بتحسين الصحة والتغذية للأطفال المحرومين في جميع أنحاء مصر.

قبل انضمامه إلى البنك التجاري الدولي في عام 1999، بنى عز العرب مسيرة مهنية مثيرة للإعجاب في مجال الخدمات المصرفية العالمية، حيث شغل مناصب قيادية في ميريل لينش، ودويتشه بنك، وجيه بي مورجان في لندن.

