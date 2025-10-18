سعر الأونصة 4340 دولارًا لأول مرة في التاريخ، خبير يكشف أسباب الارتفاع الجنوني للذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة المصوغات والمجوهرات، عن الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب عالميًا، مشيرًا إلى أن الأوقية سجلت صباح اليوم 4340 دولارًا لأول مرة في التاريخ.

وأوضح أن هذه الارتفاعات الجنونية تأتي نتيجة تضافر عدة عوامل دولية، أبرزها الإقبال الكبير من البنوك المركزية وخاصة الآسيوية على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب، الحروب التجارية بين أمريكا والصين وتهديدات بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% اعتبارًا من نوفمبر، الضغوط الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي الذي دفع المستثمرين للتوجه نحو الذهب كملاذ آمن.

نصيحة الخبراء للمستثمرين

وردًا على التساؤلات حول أفضل توقيت للشراء، نصح ناجي فرج خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ، المذاع على قناة “الشمس” قائلًا:"إذا كان لديك سيولة، وكان الاستثمار طويل الأمد، فالذهب دائمًا صديق وفي ولا يُزعل أحدًا؛ اليوم سعره يبدو مرتفعًا، لكنه قد يصبح رخيصًا غدًا".

الملاذ الاَمن للأشخاص والمستثمرين

وأكد أن الذهب يظل ملاذًا آمنًا للأشخاص وللمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، ويشكل استثمارًا مستدامًا على المدى الطويل.

