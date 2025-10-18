"نقل البضائع": تحريك الوقود لا يبرر الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية ومواد البناء

حذر أحمد الزيني، رئيس جمعية نقل البضائع بالسيارات، من استغلال الزيادة المحدودة في تكلفة النقل كمبرر لرفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن الزيادة الحقيقية لا تمثل سوى نسبة بسيطة جدًا من سعر السلعة النهائي، وذلك في أعقاب قرار تحريك أسعار الوقود.

وأوضح، أن الزيادة المتوقعة في تكلفة النقل لن تتجاوز 20% فقط، وهي نسبة لا تبرر بأي حال ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع الغذائية أو مواد البناء.

أمثلة رقمية تكشف الحقيقة

وضرب “الزيني” خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة “الشمس” أمثلة توضيحية لتوضيح النسبة الفعلية، موضحًا أن تكلفة نقل طن القمح كانت تتراوح بين 220 و250 جنيهًا، ومع زيادة 20% تعادل 50 جنيهًا فقط في الطن.

وأضاف أن تكلفة نقل طن الحديد البالغ 37 ألف جنيه لا تزيد سوى 50 جنيهًا بعد الزيادة، متسائلًا:"الخمسين جنيه بالنسبة لـ37 ألف يمثلوا كام؟!.. نسبة لا تُذكر".

كما أوضح أن نقل طن من السكر أو الخضار أو الفاكهة يعني أن الزيادة القصوى في تكلفة النقل تبلغ 5 قروش فقط على الكيلو، وهي زيادة لا تبرر أي رفع ملحوظ في الأسعار للمستهلك.

“النقل مش شماعة”.. والمشكلة في استغلال البعض

وأكد الزيني أن بعض التجار يستغلون ارتفاع أسعار الوقود كذريعة لزيادة الأسعار بنسبة 20% أو أكثر، رغم أن تكلفة النقل لا تمثل سوى 3% فقط من سعر السلعة، مشددًا:"الناس بتستغل النقل وبتعمله شماعة.. ده غلط كبير، لأن الزيادة الحقيقية بسيطة جدًا".

دعوة للرقابة الصارمة على الأسواق

وطالب رئيس جمعية نقل البضائع الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وعدم الاكتفاء بدور وزارة التموين فقط، بل تكاتف الجهات الرقابية كافة لضمان أن تكون أي زيادة في الأسعار متناسبة مع التكلفة الفعلية للنقل فقط، دون استغلال أو مغالاة على حساب المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.