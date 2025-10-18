إى تاكس تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي

تشارك شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى تاكس» كراعٍ برونزي في فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي CU-AI Nexus 2025، الذي تنظمه جامعة القاهرة يومي 18 و19 أكتوبر 2025، ضمن استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها العام الماضي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتعليم العالي.

إنشاء منصة وطنية تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ورواد الأعمال

يُعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ويهدف إلى إنشاء منصة وطنية تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ورواد الأعمال، من أجل تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، ودعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وتأتي مشاركة إى تاكس في هذا الحدث الهام تأكيدًا لدورها الرائد في التحول الرقمي داخل منظومة المالية المصرية، وتبنيها لحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الضريبية وتحسين تجربة المستخدمين، بما يساهم في تحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة المنظومة الضريبية.

ويتضمن المؤتمر 32 جلسة حوارية بمشاركة وزراء وخبراء دوليين وممثلين عن منظمات كبرى مثل اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى معرض للشركات التكنولوجية وهاكاثون طلابي يشارك فيه 26 فريقًا من أصل 98 فريقًا، لعرض حلول مبتكرة قابلة للتطبيق في مجالات متعددة.

كما يشارك ممثلون من شركة إى تاكس في فعاليات المؤتمر من خلال جلسات نقاشية وعروض تقديمية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الضريبي، إلى جانب أعضاء بلجنة التحكيم ممثلين عن الشركة في مسابقة الابتكار المخصصة لطلاب الجامعات.

وفي ختام المؤتمر، سيتم إصدار وثيقة سياسات شاملة تعالج التحديات الأخلاقية والتمويلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشكل خارطة طريق لربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وقطاع الأعمال.

