أول تعليق من فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها بسداسية نظيفة

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه سيطر على مباراة ديكيداها الصومالي التي أقيمت اليوم في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية منذ البداية حتى آخر دقيقة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الهدف الأول جعل لدينا مسوؤلية أكبر، والشراسة الهجومية لم تنخفض، وكنا نعلم بوجود خطورة في المباراة بعد تسجيل الهدف الثالث خاصة وأن اللاعبين سيشعرون بسهولة المباراة ولكننا تمكنا من إضافة المزيد من الأهداف".

وواصل فيريرا قائلًا: "بعيدًا عن النتيجة والفرص التي صنعناها، فنحن سعداء بظهور اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة بشكل جيد".

وأضاف: "نسعى لأن نخوض مباراة العودة بنفس الشراسة ونحتاج للتركيز، ونعلم أننا ليس أفضل فريق في العالم ونحتاج للعمل بشكل أكبر".

وفيما يخص تألق سيف الدين الجزيري قال المدرب البلجيكي: "نرى أن الجزيري أصبح في الاتجاه الجيد للمشاركة مع الزمالك بشكل أكبر، ونعلم أنه حتى إذا لم يشارك فهو يؤدي التدريبات منذ فترة بشكل جيد جدًا ويستحق أن يسجل الهدف والأداء الخاص به مشجع بالنسبة لي، كما أن كل اللاعبين ظهروا بشكل جيد".

وتابع فيريرا:" قد يكون هناك بعض التغييرات في بعض اللاعبين خلال مباراة العودة ولا أستطيع الكشف عنها ولكن في خططي أن أدفع ببعض اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة في المباراة المقبلة".

واختتم المدير الفني قائلًا: "بيزيرا ليس لديه مشكلة عضلية، ولكنه تأثر من التدخلات القوية من لاعبي الفريق المنافس، وفي الوقت الحالي نفكر في المباريات المقبلة في الدوري وليس الكونفدرالية فقط لذلك نسعى للحفاظ على لياقة اللاعبين قبل مباريات الدوري والسوبر المصري".

مباراة الزمالك وديكيداها

حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على ديكيداها الصومالي بنتيجة 0/6، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت.

سجل أهداف الزمالك، خوان بيزيرا هدفين، أحمد شريف، عمرو ناصر، سيف الدين الجزيري، سيف جعفر.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها، يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام.

تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

وشارك في الشوط الثاني كل من، بارون أوشينج وسيف الدين الجزيري وسيف جعفر وشيكو بانزا ومحمد السيد.

غيابات الزمالك أمام ديكيداها

وغاب عن الزمالك أمام ديكيداها: المهدي سليمان، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود بنتايك، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، عدي الدباغ، ناصر منسي، آدم كايد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.