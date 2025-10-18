استبعاد محمود جهاد من قائمة الزمالك أمام ديكيداها

خاض محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة قبل انطلاق مباراة ديكيداها الصومالي المقرر لها بعد قليل، على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك ب،استبعاد محمود جهاد من قائمة الفريق لخوض مباراة ديكيداها.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بناء على قرار الجهاز الفني.

ويحل الزمالك ضيفًا على ديكيداها الصومالي في السابعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

