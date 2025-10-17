اتحاد طنجة: تقدمنا بشكوى رسمية ضد الزمالك في فيفا ونأسف على ما وصلنا إليه

كشف عصام الطالِبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة والناطق الرسمي للنادي عن تحرك المسئولين في النادي المغربي بشكوى رسمية لـ "فيفا" ضد الزمالك.

اتحاد طنجة يتقدم بشكوى ضد الزمالك

وقال عصام الطالبي في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "نحن نؤمن أن العلاقة بين الأندية المصرية والمغربية مبنية على الاحترام المتبادل وأتمنى من إدارة الزمالك أن تبادر بحل الأزمة بصورتها الطبيعية".

وأكمل: "نأسف على ما وصلنا إليه، ولا يزال الباب مسدودا فيه المفاوضات مع الزمالك".

وتابع: "لم يتم الرد على أي من المراسلات الرسمية في الفترة الأخيرة من جانب الزمالك، وطريقة التعامل مؤسفة، تواصلنا مرتين رسميًا مع الإدارة وكان هناك رد أن ننتظر 10 أيام، وكان هناك مراسلات رسمية بين جون ورئيس النادي ثم انقطع الاتصال، ولم يحدث أي سداد".

وذكر: "صفقة معالي كانت على دفعتين، ولم نحصل على أي دفعة أو مستحقات حتى الآن، نحن تعاملنا بكل احترام، وفي إطار شفاف، ولكن غياب دائم التواصل من النادي المصري وعدم الالتزام بالدفع خلق وضع غير مريح على قدر الثقة بين الطرفين".

واستكمل: "يوم الاثنين الماضي كلفنا المحامي بتقديم بلاغ لـ فيفا، والأمور في طريقها للقضاء، ولا نسعى إلى صدام أو التصعيد ولكن نسعى لاحترام التعاقدات، ولكن لم نتجه لتلك الطريقة إلا بعد فشل كل الطرق الودية".

وأتم: "نتواصل شخصيا مع اللاعب لأنه ابن النادي، الزمالك نادي كبير ولكن الأمور صعبة للغاية، ومعالي يريد تواجد أهله في القاهرة، وسبق أن طلب ولكن المشاكل المادية أعاقت ذلك".

