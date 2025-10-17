السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد طنجة: تقدمنا بشكوى رسمية ضد الزمالك في فيفا ونأسف على ما وصلنا إليه

عبد الحميد معالي
عبد الحميد معالي

كشف عصام الطالِبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة والناطق الرسمي للنادي عن تحرك المسئولين في النادي المغربي بشكوى رسمية لـ "فيفا" ضد الزمالك.

اتحاد طنجة يتقدم بشكوى ضد الزمالك

وقال عصام الطالبي في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "نحن نؤمن أن العلاقة بين الأندية المصرية والمغربية مبنية على الاحترام المتبادل وأتمنى من إدارة الزمالك أن تبادر بحل الأزمة بصورتها الطبيعية".

وأكمل: "نأسف على ما وصلنا إليه، ولا يزال الباب مسدودا فيه المفاوضات مع الزمالك".

وتابع: "لم يتم الرد على أي من المراسلات الرسمية في الفترة الأخيرة من جانب الزمالك، وطريقة التعامل مؤسفة، تواصلنا مرتين رسميًا مع الإدارة وكان هناك رد أن ننتظر 10 أيام، وكان هناك مراسلات رسمية بين جون ورئيس النادي ثم انقطع الاتصال، ولم يحدث أي سداد".

وذكر: "صفقة معالي كانت على دفعتين، ولم نحصل على أي دفعة أو مستحقات حتى الآن، نحن تعاملنا بكل احترام، وفي إطار شفاف، ولكن غياب دائم التواصل من النادي المصري وعدم الالتزام بالدفع خلق وضع غير مريح على قدر الثقة بين الطرفين".

واستكمل: "يوم الاثنين الماضي كلفنا المحامي  بتقديم بلاغ لـ فيفا، والأمور في طريقها للقضاء، ولا نسعى إلى صدام أو التصعيد ولكن نسعى لاحترام التعاقدات، ولكن لم نتجه لتلك الطريقة إلا بعد فشل كل الطرق الودية".

وأتم: "نتواصل شخصيا مع اللاعب لأنه ابن النادي، الزمالك نادي كبير ولكن الأمور صعبة للغاية، ومعالي يريد تواجد أهله في القاهرة، وسبق أن طلب ولكن المشاكل المادية أعاقت ذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك معالي عبد الحميد معالي اخبار الزمالك

مواد متعلقة

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

ثلاثي الزمالك يغيب عن مواجهة ديكيداها في الكونفدرالية بسبب الإصابة

طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها

الزمالك بالزي الأساسي أمام ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

الزمالك يستعد لعقد الجمعية العمومية الخاصة لاعتماد تعديلات اللائحة الثلاثاء المقبل

التركيز على الجوانب الخططية والفنية في مران الزمالك استعدادا لمباراة ديكيداها

تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك استعدادا لمواجهة ديكيداها

انتظام ثنائي الزمالك في مران الفريق استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وقشر البياض وارتفاع الجمبري 10 جنيهات

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية