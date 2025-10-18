خوان بيزيرا يقود هجوم الزمالك أمام ديكيداها في الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة ديكيداها الصومالي على استاد القاهرة الدولي، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السابعة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها

تنقل مباراة الزمالك وديكيداها عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، القائمة التي ستخوض مباراة ديكيداها الصومالي المقرر لها مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة الزمالك أمام ديكيداها

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمود جهاد - محمد السيد – سيف جعفر - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمرو ناصر.

غيابات الزمالك أمام ديكيداها

ويغيب عن الزمالك أمام ديكيداها: المهدي سليمان، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود بنتايك، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، عدي الدباغ، ناصر منسي، آدم كايد.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه الأساسي والمكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي الكامل.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها

وفي المقابل يرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني الكامل، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الفسفوري.

وحضر الاجتماع من الزمالك، كل من عبد الناصر محمد مدير الكرة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات، بجانب تواجد ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 500 دعوة لمسئولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.