أحمد شريف يسجل هدف الزمالك الأول أمام ديكيداها

سجل أحمد شريف هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره ديكيداها الصومالي في الدقيقة 22 من المباراة التي تقام بينهما الآن على استاد القاهرة الدولي، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحاول نادي الزمالك خلال الربع ساعة الأولي من عمر المباراة، تسجيل هدف التقدم، لكن لم تكلل محاولاته بالنجاح.

وسدد حسام عبد المجيد كرة راسية في الدقيقة 21 ، كادت أن تسكن شباك ديكيداها لكن اصطدمت في مدافع الفريق الصومالي.

تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

