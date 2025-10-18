الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيزيرا وعمر ناصر يسجلان هدفين للزمالك في مرمى ديكيداها في دقيقة واحدة

بيزيرا
بيزيرا

سجل خوان بيزيرا وعمر ناصر هدفي نادي الزمالك، الثاني والثالث في شباك نظيره ديكيداها الصومالي في الدقيقة 34 والدقيقة 35 من المباراة التي تقام بينهما الآن على استاد القاهرة الدولي، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل أحمد شريف هدف نادي الزمالك، الأول أمام نظيره ديكيداها الصومالي في الدقيقة 22. 

وحاول نادي الزمالك خلال الربع ساعة الأولى من عمر المباراة تسجيل هدف التقدم لكن لم تكلل محاولاته بالنجاح. 

وسدد حسام عبد المجيد كرة رأسية في الدقيقة 21 كادت أن تسكن شباك ديكيداها لكن اصطدمت في مدافع الفريق الصومالي. 

تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك ديكيداها الصومالي كأس الكونفدرالية

مواد متعلقة

أحمد شريف يسجل هدف الزمالك الأول أمام ديكيداها

الكونفدرالية، الزمالك يبحث عن هدف التقدم أمام ديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

برشلونة يخطف فوزا مثيرا أمام جيرونا في الدوري الإسباني

برايتون يفوز علي نيوكاسل 1/2 في الدوري الإنجليزي

بمشاركة إبراهيم عادل، الجزيرة يفوز على دبا الفجيرة بهدف في الدوري الإماراتي

بعد فوزه الأول مع الأهلي، ييس توروب يسير على خطى فايلر وكولر

التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

إصابة الطيار، نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي أثناء رحلة إلى لوس أنجلوس (صور)

هل يرتفع سعر الخبز السياحي بعد زيادة المحروقات؟ الشعبة توضح

لقب السوبر الإفريقي ينعش خزينة بيراميدز بـ 500 ألف دولار

منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي

كراسة شروط حجز شقق بيتك في مصر

جميعهم من أسيوط، إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي المنيا"

تصل إلى 10 آلاف جنيه، قفزة بأسعار الأسمدة في ثالث أيام ارتفاع البنزين والسولار

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية