أول تعليق من توروب بعد الفوز علي إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا

ييس توروب
ييس توروب

أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز الأول في مشواره مع الفريق، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب إيجل نوار البوروندي.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قدمنا شوطًا أول جيدًا، ونجحنا في الوصول إلى المرمى وخلق عدد من الفرص، لكني لست راضيًا تمامًا عن أداء الفريق في الشوط الثاني، بعدما منحنا المنافس فرصة للتقدم ومحاولة تهديد مرمانا.

وأضاف المدير الفني للأهلي: كرة القدم الحديثة لا تعرف معنى «المباراة السهلة»، وقد تحدثت عن ذلك بالأمس في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، وأكدت أننا سنخوض مواجهة قوية أمام فريق منظم يمتلك دوافع كبيرة.

وأوضح توروب أن مباراة اليوم تُعد الشوط الأول من المواجهة، وأن الفريق أمامه شوط ثانٍ في القاهرة سيعمل خلاله مع الجهاز المعاون واللاعبين على تحقيق الفوز والتأهل إلى دور المجموعات.

واختتم المدير الفني حديثه بتوجيه الشكر إلى دولة بوروندي وشعبها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدًا سعادته بالأجواء الرائعة والحضور الجماهيري الذي أضفى طابعًا مميزًا على المباراة، مشيرًا إلى أن هذه البداية تمثل دافعًا قويًّا لمواصلة العمل وتحقيق أهدافنا في البطولة.

مباراة الأهلي وإيجل نوار 

وحقق النادي الأهلي الفوز علي نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل النادي الأهلي الهدف الأول في شباك إيجل نوار في الدقيقة 36، بعد كرة عرضية من محمد هاني ظهير الأهلي ليتصدي لها لاعب فريق إيجل نوار وتسكن شباكه بالخطأ في مرماه. 

وأضاع ياسين مرعي هدفا مؤكدا للنادي الأهلي في الدقيقة 7، بعد تسديدة مرت بجوار القائم.

وسدد فريق إيجل نوار أول كرة له علي مرمي الأهلي في الدقيقة 21 من زمن اللقاء. 

وشعر محمد شريف مهاجم الأهلي بـ بآلام في العضلة الضامة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 58 لكنها مرت بجوار قائم حارس مرمي الفريق البوروندي. 

وبهذا الفوز يضع الأهلي قدما في دور المجموعات، حيث يحتاج الأحمر للفوز أو التعادل للتأهل رسميا إلي دور المجموعات من دوري الأبطال. 

تشكيل الأهلي لمباراة إيجل نوار 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا 

الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وزيزو 

الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف 

غيابات الأهلي أمام إيجل نوار 

وغاب عن الأهلى فى مباراة اليوم كل من إمام عاشور بسبب مرضه بفيروس A ولا يزال تحت الملاحظة، وقد يعود فى غضون أسبوعين للتدريبات الجماعية، وحسين الشحات الذي يعاني من مزق فى العضلة الخلفية، ويحتاج إلى فترة علاج تمتد لسبعة أسابيع قبل العودة للتدريبات.

الجريدة الرسمية