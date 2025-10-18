تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء أسبوع من التداولات المتفائلة الحذره بالبورصات الخليجية بعد انعقاد مؤتمر السلام في شرم الشيخ وتفاؤل الأسواق بهدوء الأوضاع الجيوسياسية.



ففي الإمارات

وفي سوق دبي حقق مؤشر سوق دبي نموًا خلال جلسات الأسبوع بنسبة 0.6% إلى مستوى 5992 نقطة بإغلاق نهاية الأسبوع وبلغت قيم التداول نحو 39% من إجمالي سيولة الأسهم المحلية خلال الأسبوع والبالغ إجماليها 8.9 مليارات درهم بينما حاز السوق حوالي 38.7% من إجمالي صفقات الأسهم الأسبوعية والبالغ قرابة 179.7 ألف.



وفي أبو ظبي



ارتفع سوق أبو ظبي 0.18% خلال الأسبوع إلى مستوى 10124 نقطة وكانت السيولة في سوق أبوظبي خلال الأسبوع حوالي 5.3 مليارات درهم عبر 110.1 آلاف صفقة، وتصدرت أسهم الاستثمار والصناعة والبنوك الأسهم الرابحة.



وفي المملكة العربية السعودية



ارتفع المؤشر العام بنحو 1% تقريبًا أي 113.27 نقطة مُنهيًا التعاملات عند مستوى 11696.58 نقطة مقارنة مع مستوى 11583.31 نقطة بنهاية الأسبوع قبل الماضي.



وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة هذا الأسبوع مكاسب بلغت 142.30 مليار ريال وصولًا إلى 9.546 تريليون ريال مقارنة مع 9.403 تريليون ريال بنهاية الأسبوع قبل الماضي.



وانخفضت قيم التداولات خلال الأسبوع هامشيًا بنحو 0.13% هبوطًا إلى 28.92 مليار ريال مقارنة مع 28.96 مليار ريال بالأسبوع قبل الماضي كما تراجعت أحجام التداولات إلى 1.44 مليار سهم مقارنة بنحو 1.74 مليار سهم خلال الأسبوع السابق عليه .



وفي الكويت



شهدت بورصة الكويت أداءً متباينًا بين مؤشراتها الرئيسية خلال تداولات الأسبوع ليغلق مؤشر السوق الأول عند مستوى 9,412.74 نقطة مرتفعًا بنسبة 1.19% مقارنة بالأسبوع السابق عند 9301.65 نقطة.



وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% ليغلق عند 8414.10 نقطة مقابل 8,428.42 نقطة في الأسبوع الماضي فيما حقق مؤشر السوق العام ارتفاعًا بنسبة 0.94%، ليصل إلى 8,862.87 نقطة مقابل 8780.10 نقطة في الأسبوع السابق.



ومن المتوقع مع موسم إعلان نتائج أعمال الربع الثالث مزيد من النشاط وارتفاع في قيم التداولات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.