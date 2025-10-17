مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

أسعار الوقود الجديدة، بعد ارتفاع أسعار البنزين بكل مشتقاته التي من المقرر أن تطبق هذه الأسعار صباح اليوم الجمعة، والتي من المقرر أن تعلنها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، توقعت مصادر أن تشمل الزيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز.

موعد إعلان أسعار البنزين

وصرح مصدر بوزارة البترول لـ"فيتو"، أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانة البوتجاز بنحو 50 جنيهًا على أن يكون سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 225 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز التجاري 450 جنيها، وذلك استكمالًا لبرنامج الحكومة لتحرير الأسعار تدريجيًّا، تمهيدًا لربطها بتقلبات السوق العالمية.

وأكد أن تراجع الجنيه أمام الدولار وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين وفرض ضغوطًا مالية دفعت لإعادة النظر في الأسعار لتحقيق التوازن المالي، مشيرا إلى أن القرار بات شبه محسوم في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة.

كما أوضح المصدر أن البوتاجاز من أهم السلع التي تستوردها مصر.

وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعتزم استيراد نحو 1.25 مليون طن من السولار والبوتاجاز "غاز الطهي".

سعر البنزين اليوم

وعن الأسعار الجديدة في البنزين والسولاروالمتوقعت تطبيقها صباح اليوم جاءت كالتالي:

بنزين 95… 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92… 19،25 جنيه للتر بدلًا من 17.25

بنزين 80… 17،75 جنيه للتر بدلًا من 15.75.

السولار…. 17،5 جنيه للتر بدلًا من 15.5.



أي إن الزيادة بواقع 2 جنيه على جميع مشتقات البنزين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.