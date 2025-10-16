الجمعة 17 أكتوبر 2025
تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الخميس

 رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

السعودية: ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.24%وتقدر بـ 29 نقطة ليصل إلى 11710 نقتط بقيم تداول تقارب 6 مليارات ريال.


وفي الكويت:

 انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.66% وتقدر بـ 65 نقطة ليصل إلى 8777 نقطة بقيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.


وفي الإمارات: تواجدت  مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.24%وتقدر بـ 15 نقطة ليصل إلى 6053 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 025%وتقدر ب 26 نقطة ليصل إلى 10149 نقطة بقيم تداول إجماليه تجاوز 3 مليارات درهم.

