زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

زيادة أسعار البنزين، قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد، فضلًا عن مركبات التوك توك داخل المحافظة وبين المراكز، وذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.

أسعار الوقود الجديدة

وشدد على المسؤولين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق للوقوف على توافر السلع وعدم إستغلال بعض التجار لزيادة أسعارها.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتطبيق التعريفة الجديدة تهدف إلى مراعاة كثافة الخط داخل حدود المحافظة، مع مراعاة أسعار قطع الغيار والزيوت، فضلًا عن جرد كميات الوقود والسولار المتواجدة في محطات الوقود بمعرفة مديرية التموين لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل الزيادة، وبالتوازي تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان، وتم طباعة التعريفة على لوحات توضيحية بكافة المواقف بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل.

وناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بالإبلاغ عن أي مغالاة من سائقى سيارات السرفيس عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث إن المركز وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية جاهزة ومنعقدة بشكل دائم للتفاعل مع أي شكاوى جماهيرية.

أسعار البنزين في مصر اليوم

والجدير بالذكر بأن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية شملت زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، وغاز تموين السيارات، وأسطوانات البوتاجاز وذلك على النحو التالي: حيث أنه بالنسبة لبنزين 95 من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر، أما البنزين 92 من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيه، وبالنسبة لبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه، والسولار من 15.50 جنيه إلى 17.50 جنيه للتر، وغاز تموين السيارات من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، فيما وصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 200 جنيه إلى 225 جنيهًا، وكذلك أسطوانة البوتاجاز التجاري من 400 جنيه إلي 450 جنيهًا.

