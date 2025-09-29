الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

مراحل زيادات أسعار البنزين من 2016 وحتى الزيادة المرتقبة

اسعار البنزين،فيتو
اسعار البنزين،فيتو
يترقب ملايين من المصريين الانعقاد الأخير للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي سيترتب على قرارها رفع الدعم نهائيا عن البنزين، والذي من المحتمل انعقادها في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وينتظر سوق الوقود زيادة كبيرة في أسعار البنزين بسبب  اقتراب نهاية المدة المحددة لرفع الدعم. 

وفي تصريحات صحفية  لمصدر مسئول  بصندوق النقد الدولي، والتي أشارت  إلى أن الصندوق لم يوصي برفع سعر الوقود  في مصر، ولكن الحكومة هي التي أقرت بضرورة  زيارته ضمن برنامج إصلاح اقتصادي.  

وفي ذات السياق، صرح المهندس كريم بدوي  وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، إن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل قد تكون الزيادة الأخيرة، مع استمرار دعم سعر السولار حتى إشعار آخر، قبل أن يتم تطبيق آلية التسعير التلقائي بشكل كامل، استنادًا إلى أسعار خام برنت وسعر الدولار عالميًا.

وأشار الوزير، خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف، إلى أن الحكومة التزمت قبل ستة أشهر بتأجيل الزيادة، وهو ما تم تنفيذه بالفعل.


التسلسل الزمني لأسعار البنزين منذ 2016


وشهدت أسعار الوقود  عدة  مراحل من  الزيادات   منذ تأسيس لجنة تسعير التلقائي  للمنتجات البترولية في يوليو 2016، وهي اللجنة المنوطة بتحديد أسعار الوقود وفق عدة معايير  تحدد الأسعار منها  سعر الصرف وسعر الوقود عالميا،وكانت الحكومة المصرية أعدت برنامج  إصلاح اقتصادي يتضمن رفع الدعم عن الوقود في موعد أقصاه نهاية العام الحالي 2025.

وتسرد "فيتو" في هذا التقرير مراحل الزيادات التي مر بها الوقود منذ عام  2016 إلى الآن من خلال تسلسل زمني وضعته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وفق عدة معايير تحدد بها أسعار المنتجات البترولية والتي كانت كالتالي 

نوفمبر 2016 بداية الزيادة

أقرت  لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية  في أول اجتماع لها، بارتفاع سعر  بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلًا من 1.6 جنيه، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه، وارتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه وأسطوانة البوتاجاز من 8 إلى 15 جنيهًا.

يونيو 2017

وارتفع سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات، والسولار إلى 3.65 جنيه، وأصبحت أسطوانة البوتاجاز بسعر 30 جنيهًا.

يونيو 2018

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 5.5 جنيه، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 7.75 جنيه، والسولار إلى 5.5 جنيه للتر.

يوليو 2019

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 8 جنيهات، وبنزين 95 إلى 9 جنيهات، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر الواحد

أكتوبر 2019

كان أول انخفاض في سعر البنزين بأنواعه الثلاثة بمقدار 25 قرشًا، ليبلغ سعر بنزين 80 نحو 6.30 جنيه، وبنزين 92 نحو 7.30 جنيه، وبنزين 95 نحو 8.75 جنيه للتر.

 

في يناير 2020 تثبيت أسعار المواد البترولية 

قررت الحكومة تثبيت أسعار المواد البترولية تزامنا مع جائحة كورونا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

يوليو 2021

رفعت اللجنة أسعار الوقود ليسجل بنزين 80 إلى 6.85 جنيه، وبنزين 92 إلى 8.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 9.25 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر.

أبريل 2022

ارتفع  سعر البنزين 80 نحو 7.50 جنيه، وبنزين 92 نحو 8.75 جنيه، وبنزين 95 نحو 9.75 جنيه، والسولار نحو 7.25 جنيه للتر.

يناير 2023

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 8.25 جنيه، وزاد سعر بنزين 92 إلى 9.75 جنيه، و10.75 جنيه لبنزين 95، وزاد السولار إلى 7.75 جنيه للتر.3 زيادات

في مارس  2024

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وبنزين 95 إلى 13.5 جنيه، والسولار إلى 10 جنيهات للتر.

يوليو 2024

ارتفعت الأسعار في ذلك الوقت، حيث سجل سعر بنزين 80 نحو 12.25 جنيه، وبنزين 92 بـ13.75 جنيه، وبنزين 95 بـ15 جنيه، والسولار إلى 11.5 جنيه للتر.

أكتوبر 2024

رفعت لجنة التسعير التلقائي  أسعار الوقود  لمدة 6 أشهر، حيث سجل سعر بنزين 80 نحو 13.25 جنيه، ووصل سعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 17 جنيه، والسولار إلى 13.5 جنيه للتر الواحد.

أبريل 2025

رفعت اللجنة بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 19 جنيها للتر، والسولار إلى 15.5 جنيه للتر.

