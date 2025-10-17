الجمعة 17 أكتوبر 2025
قبل إعلان زيادة البنزين والسولار رسميا، روشتة ترشيد الوقود في سيارتك

أسعار البنزين، فيتو
أسعار البنزين، فيتو
قبل ساعات من إقرار الزيادة الأخيرة  للبنزين التي تتسبب في ارتفاع تفويلة السيارات بعد الزيادة المقررة والتي ستطبق من صباح اليوم الجمعة بعد الإقرار الرسمي للأسعار والتي من المقرر أن تعلنها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اليوم.

الأسعار المتوقعة 

بنزين 95…  21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92…  19،25 جنيه للتر بدلًا من 17.25

بنزين 80…  17،75 جنيه للتر بدلًا من 15.75.

السولار….  17،5 جنيه للتر بدلًا من 15.5.

أي إن الزيادة بواقع 2 جنيه على جميع مشتقات البنزين.

وتقدم فيتو روشتة لطرق ترشيد استهلاك وقود سيارتك.

 

إيقاف محرك السيارة

يجب إيقاف تشغيل المحرك في التكدس المروري أو عند التوقف لمدة تزيد على 15 ثانية، حيث إن دوران المحرك على الوضع المحايد لمدة ساعة تقريبا يستهلك حوالي 1 لتر من الوقود.

 

التأكد من سلامة الإطارات

يلزم مراجعة ضغط هواء الإطارات بانتظام لأن انخفاض ضغط هواء الإطارات بمعدل 0.2 بار يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 10%.


اتباع أسلوب قيادة معتدل

في العموم، يمكن ترشيد استهلاك الوقود من خلال القيادة بطريقة كاشفة للطريق والنقل إلى التعشيقة الأعلى في الوقت المناسب، مع تجنب مناورات التسارع والكبح الشديدة والمفاجئة.

 

تشغيل الأجهزة للضرورة

ينبغي تشغيل الأجهزة المستهلكة للطاقة مثل مكيف الهواء وتدفئة المقاعد والزجاج الخلفي في حالة الاحتياج إليها فقط.


التخلص من الأحمال

يلزم التخلص من أي حمولة زائدة بالسيارة، علما بأن 100 كجم من الحمولة الزائدة تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل 0.3 لتر/100 كلم.

