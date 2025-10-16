قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

تستقر أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر داخل محطات الوقود دون أي تعديل رسمي جديد من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حتى الآن، وذلك وسط ترقب واسع من المواطنين لاحتمال إعلان زيادة جديدة خلال الساعات المقبلة.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر 2025

ووفقًا لآخر تحديث رسمي صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، جاءت أسعار البنزين اليوم على النحو التالي:

سعر بنزين 95 اليوم: 19.00 جنيه للتر

سعر بنزين 92 اليوم: 17.25 جنيه للتر

سعر بنزين 80 اليوم: 15.75 جنيه للتر

سعر السولار اليوم: 15.50 جنيه للتر



وتواصل هذه الأسعار الاستقرار منذ آخر مراجعة في الربع الماضي، دون أي تعديل جديد حتى الآن.

اجتماع مرتقب للجنة التسعير التلقائي

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الساعات المقبلة لمراجعة أسعار الوقود، وذلك بناءً على التطورات الأخيرة في أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع المحلي.

وفي تصريحات سابقة، أوضح عدد من المسؤولين أن أي زيادة محتملة في أسعار البنزين ستكون الأخيرة خلال عام 2025، مشيرين إلى أن الحكومة حريصة على أن تكون أي قرارات تسعير جديدة مدروسة بعناية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والحفاظ على استقرار السوق المحلي.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة أسعار البنزين ستكون الأخيرة بعد رفع الدعم الكامل عنه، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار نظرًا لارتباطه بالقطاع الصناعي واحتياجات النقل اليومي للمواطنين.

الأسعار المتوقعة للبنزين والسولار

وبحسب مصادر مطلعة، تنشر "فيتو" الأسعار المتوقعة للبنزين والسولار بعد الزيادة المنتظرة والتي لم يتم الإعلان عنها رسميًا حتي الآن بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25%، لتصبح كالتالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.

أي أن الزيادة المتوقعة تبلغ نحو جنيهين على مختلف أنواع البنزين والسولار، وذلك ضمن سياسة الحكومة لتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتكلفة العالمية للطاقة.

ولم تحسم حتى الأن قيمة الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات، حيث لم يصدر قرار رسمي من جانب لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

