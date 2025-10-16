الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

زيادة أسعار البنزين،
زيادة أسعار البنزين، فيتو
ads

أسعار البنزين الجديدة، يترقب الشارع المصري خلال الساعات المقبلة إعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة، وسط توقعات قوية بتحريك جديد في الأسعار بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل ستة أشهر.

وتجتمع اللجنة لتحديد أسعار الوقود بناءً على عدد من العوامل، أبرزها الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب تكاليف النقل والتوزيع، وغيرها من العناصر التي تحدد سعر البيع للمستهلك في السوق المحلي.

الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود قد تكون الأخيرة إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، مشيرًا إلى حرص الدولة على استقرار الأسواق واستمرار تقديم الدعم لمحدودي الدخل.

txt

أخبار مصر: الزيادة المتوقعة بأسعار البنزين، ترامب يهدد بإشعال أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي، الكشف رسميًّا عن كرة مونديال 2026

txt

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة أسعار البنزين ستكون الأخيرة بعد رفع الدعم الكامل عنه، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار نظرًا لارتباطه بالقطاع الصناعي واحتياجات النقل اليومي للمواطنين.

الأسعار المتوقعة للبنزين والسولار

وبحسب مصادر مطلعة، تنشر "فيتو" الأسعار المتوقعة للبنزين والسولار بعد الزيادة المنتظرة والتي لم يتم الإعلان عنها رسمياً  حتي الآن بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25%، لتصبح كالتالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.


أي أن الزيادة المتوقعة تبلغ نحو جنيهين على مختلف أنواع البنزين والسولار، وذلك ضمن سياسة الحكومة لتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتكلفة العالمية للطاقة.

ولم تحسم حتى الأن قيمة الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات، حيث لم يصدر قرار رسمي من جانب لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البنزين اسعار السولار اسعار الوقود الجديدة لجنة التسعير التلقائى وزارة البترول الدكتور مصطفى مدبولي كريم بدوى رفع الدعم عن البنزين زيادة اسعار الوقود اسعار البنزين في مصر أسعار السولار في مصر موعد إعلان الأسعار الأسعار العالمية للنفط سعر البنزين اليوم سعر السولار اليوم

مواد متعلقة

وزير البترول يبحث إنشاء محطة لتسييل وتخزين الغاز الطبيعي ببورسعيد

وزير البترول يبحث مع وفد إماراتي سبل تعزيز التعاون المشترك

هيئة البترول تبحث مع شركات الإنتاج آليات تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج

"بدوي" يبحث مع مسئولي إكسون موبيل وإكوينور زيادة التعاون في مجالات البترول والغاز

وزير البترول: حفر 480 بئرًا استكشافية جديدة باستثمارات 5.7 مليار دولار

وزير البترول يبحث مع بيكر هيوز تعزيز التعاون لزيادة الإنتاج وخفض الانبعاثات

وزير البترول يشارك في منتدى إنرجي إنتليجنس بلندن

هيئة البترول تكثف حملاتها لضبط المتلاعبين بالمنتجات البترولية

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

صدمة مزدوجة، "الثروة الداجنة" تتوقع زيادة أسعار الدواجن بعد ارتفاع الوقود

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية