مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين الجديدة، يترقب الشارع المصري خلال الساعات المقبلة إعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة، وسط توقعات قوية بتحريك جديد في الأسعار بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل ستة أشهر.

وتجتمع اللجنة لتحديد أسعار الوقود بناءً على عدد من العوامل، أبرزها الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب تكاليف النقل والتوزيع، وغيرها من العناصر التي تحدد سعر البيع للمستهلك في السوق المحلي.

الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود قد تكون الأخيرة إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، مشيرًا إلى حرص الدولة على استقرار الأسواق واستمرار تقديم الدعم لمحدودي الدخل.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة أسعار البنزين ستكون الأخيرة بعد رفع الدعم الكامل عنه، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار نظرًا لارتباطه بالقطاع الصناعي واحتياجات النقل اليومي للمواطنين.

الأسعار المتوقعة للبنزين والسولار

وبحسب مصادر مطلعة، تنشر "فيتو" الأسعار المتوقعة للبنزين والسولار بعد الزيادة المنتظرة والتي لم يتم الإعلان عنها رسمياً حتي الآن بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25%، لتصبح كالتالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.



أي أن الزيادة المتوقعة تبلغ نحو جنيهين على مختلف أنواع البنزين والسولار، وذلك ضمن سياسة الحكومة لتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتكلفة العالمية للطاقة.

ولم تحسم حتى الأن قيمة الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات، حيث لم يصدر قرار رسمي من جانب لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

