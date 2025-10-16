استشاري تغذية علاجية: الديتوكس افتكاسة وليس له أساس علمي والماء وحده هو الحل

الديتوكس من المشروبات التي انتشرت منذ فترة وأثبتت فاعليتها في طرد السموم من الجسم وتمسك عملية الهضم وتنقية البشرة وترطيب الجسم وتحفيزه على حرق الدهون وإنقاص الوزن.

والديتوكس عبارة عن 2 لتر من الماء يتم نقع نوع من الخضراوات مع نوع من الفاكهة به ليلة كاملة ويتم تناوله فى اليوم التالي بدءًا من تناول وجبة الإفطار وحتى نهاية اليوم.

الديتوكس افتكاسة

ويقول الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية، إن الديتوكس رغم شهرته فإنه مجرد افتكاسة ليس لها أي أساس علمي، ماذا يعني وضع الماء مع البقدونس والليمون والتفاح فليس لهم أي فائدة زيادة عن تناولهم بمفردهم، فالأصل في الديتوكس هو الناس فقط لا غير، وبالتالي الماء وحده فقط هو الديتوكس بدون أي إضافات كما يعتقد البعض.

شرب الماء

فوائد شرب الماء

وأضاف نزيه، أن الماء حياة وتناوله بمفرده على مدار اليوم بمعدل كوب كل ساعة كفيل بأن يعالج جميع المشكلات بالجسم أبرزها الإمساك وعسر الهضم وطرد السموم وعلاج الحصوات وإنقاص الوزن وكبح الشهية، وغيره من الفوائد العظيمة للماء وهى نعمة من الله وهبها للبشر.

نظام علاجي بالماء لمدة يومين

وتابع، أن هناك أنظمة علاجية قائمة على الماء فقط حيث يتم تناولها على مدار اليوم دون أي عناصر غذائية اخرى، وتعمل هذه الأنظمة على طرد السموم من الجسم وتنقية الدم والكبد والكلى، وترطيب الجسم من الداخل، وتحفيزه على حرق الدهون العنيدة، ولكن هذا النظام مدته يومان فقط لا غير لأن اتباعه لأكثر من يومان يعمل على تفتيت العضلات بالجسم التى تحتاج إلى البروتين ومعنى عدم تناوله لأكثر من يومان تضعف العضلات وتتفتت، لذا يجب الحذر.

