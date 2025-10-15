الخميس 16 أكتوبر 2025
إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية بـ266 مرشحًا

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، عقب انتهاء المدة الرسمية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، واستمرت على مدار ثمانية أيام متتالية بمحكمة الزقازيق الابتدائية.

القائمة الثانية بـ"ائتلاف الوطن الحر" تتقدم رسميًا بأوراق ترشحها لانتخابات النواب بالشرقية

اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح في انتخابات البرلمان بالشرقية 
وسجل اليوم الأخير إقبالًا متوسطًا من الراغبين في خوض السباق الانتخابي، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين في النظام الفردي على مستوى دوائر المحافظة 266 مرشحًا منذ بدء فتح باب الترشح وحتى إغلاقه اليوم.


القائمة الوطنية «من أجل مصر» أوراقها عن قطاع شرق الدلتا

وفي نظام القوائم، قدّمت القائمة الوطنية «من أجل مصر» أوراقها عن قطاع شرق الدلتا أمس، بينما تقدّم ائتلاف «الوطن الحر» بأوراق ترشحه اليوم قبل ساعات من غلق الباب، لتكتمل بذلك خريطة المنافسة الانتخابية بمحافظة الشرقية.

إحدى المحافظات المحورية في سباق البرلمان المقبل

وتُعد محافظة الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان والناخبين، إذ تضم 9 دوائر انتخابية تمثل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، و21 مقعدًا آخر بنظام القائمة، ما يجعلها إحدى المحافظات المحورية في سباق البرلمان المقبل.

