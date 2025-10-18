السبت 18 أكتوبر 2025
وزير خارجية المالديف يعلن من مصر دعم بلاده إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967

أكد عبد الله خليل، وزير خارجية المالديف، أن بلاده تربطها علاقات صداقة واحترام متبادل مع جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي عقد اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم في القاهرة، حيث أوضح خليل أن الاجتماع تناول العديد من القضايا الهامة، أبرزها تعزيز التعاون في مجالات الزراعة، الأسماك، والسياحة، بالإضافة إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون في قطاع الصحة، مع التركيز على إمكانية تعيين أطباء مصريين في المالديف.

وأشار وزير خارجية المالديف إلى أنه تم التباحث أيضًا بشأن تعزيز التبادل الثقافي والتعليم بين البلدين من خلال زيادة البعثات الثقافية والتعليمية، مما يعكس الاهتمام المتبادل بتطوير العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين.

وتطرق خليل إلى العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر والمالديف في مجال الثقافة، مشيرًا إلى أن البلدين يشتركان في تاريخ طويل من التعاون الثقافي والفكري.

على المستوى متعدد الأطراف، أشار إلى التنسيق القائم بين البلدين في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو، إضافة إلى التباحث حول قضايا المناخ وأهمية العمل المشترك للحد من تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يتعلق بالوضع الدولي، هنأ خليل مصر بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معربًا عن تقديره لهذا الإنجاز.

 كما تم التباحث بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشاد بالدور المصري البارز في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مساعيه نحو التعافي.

وشدد على دعم بلاده القوي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، مؤكدًا أن المالديف ستستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

